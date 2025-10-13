Icardi'nin krizi Osimhen: Reste rest!

Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Gazeteci Levent Kalkan, Milliyet'teki yazısında Galatasaray ile Icardi arasındaki soğuk rüzgarların nedeninin Victor Osimhen olduğunu ileri sürdü.

Icardi'nin 75 milyonluk Osimhen'in yedek oturtulmadığı için kulübüye çekildiğini belirten Kalkan'ın yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- Okan Buruk son Beşiktaş derbisinin 87. dakikasında Icardi'yi oyuna almıştı. Buruk, son bölümlerdeki rolüyle ilgili bir şeyler anlatırken, Icardi adeta ıslık çalıyordu! Hocasının yüzüne bile bakmıyor, "Ne anlatıyorsun öyle hararetli haraketli, maç bitmiş. Bu dakikadan sonra ne yapabilirim" diyordu adeta.

- Icardi ile Osimhen arasında bir problem daha var. Evet bildiniz para! Icardi bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon euro kazanıyor. Galatasaray, Osimhen'e ise yıllık 21 milyon euro ödüyor. Sadakat bonusu, imaj hakları vs diyerek 21 milyon euro ödüyorlar. Icardi takım kaptanı, Inter ve PSG etiketli, Galatasaray taraftarının sevgilisi ama 10 milyon euro kazanıyor. 21 milyon euroluk Osimhen'in yarısı kadar bile etmiyor.

MENAJERİ DEVREYE GİRDİ

- Icardi'nin menajeri ve avukatı olan Elio Letterio Pino geçen yıl yaptığı açıklamada Arjantinli golcünün İtalya'ya dönebileceğini ifade ederek, Galatasaray yönetimine aba altından sopa göstermişti. Son olarak ise sezon sonu bitecek sözleşmeyi yenileme koşullarını ilan etti ve "Aynı maaşla imkansız" dedi. Icardi 32 yaşında. Şubat ayında 33 olacak. Fakat menajeri yıllık 10 milyon euroyu bile beğenmiyor, "Aynı paraya imza atmayız" diyor. Elio Letterio Pino'nun açıkça dile getiremediğini ben söyleyeyim! Pino çok net biçimde, "Osimhen'in net 21 milyon euro kazandığı yerde, 10 milyon euroya kalmayız, işinize gelirse" diyor.

Icardi göndermesi: Fotoğrafı olay oldu

- Başkan Dursun Özbek geçen hafta Icardi için, "Yeni sözleşme yapılması, yapılmaması bugünün konusu değildir. Sezonun ortalarına doğru kulübün vereceği bir karardır" demişti. Özbek'in satır arasındaki mesajı da netti: Böyle devam edersen, takımın havasını ve huzurunu bozarsan yeni sözleşmeyi unut sen! Yıllık net 10 milyon euro kazanabileceğin bir başka kulüp varsa yolun açık olsun. Dursun Özbek'in bu sözleri hem Icardi'ye hem de menajeri Pino'ya yönelik açık bir restti. Zaten Pino da bu resti gördü ve kendi kendine pazarlığı başlattı!

- Bu restleşme nereye uzanır, nasıl bir son bulur, her şey 2-3 ay içinde belli olur. Bu noktada kişisel tahmini ifade etmek isterim... Galatasaray ile Mauro Icardi'nin birlikteliği son viraja girmiş görünüyor. Yol bitti. Ya yeni bir yol bulacaklar ya da devre arası veya en geç sezon sonu bu evlilik bitecek.