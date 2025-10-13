Icardi göndermesi: Fotoğrafı olay oldu

Icardi göndermesi: Fotoğrafı olay oldu
Yayınlanma:
Wanda Nara'dan yeni aşk paylaşımı geldi. Arjantin basını "Icardi'ye gönderme" yorumu yaparken fotoğraf olay yarattı.

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile yollarını ayıran Arjantinli televizyon fenomeni Wanda Nara, özel hayatıyla yeniden gündemde.
Ayrılığın ardından bir süre rapçi L-Gante ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle konuşulan Nara, bu kez yeni sevgilisiyle verdiği pozla sosyal medyada büyük ses getirdi.

2024/11/07/hbgs.jpg

Icardi ile ayrılığının ardından L-Gante ile sık sık ayrılıp barışan Wanda Nara, magazin basınının yakın takibindeydi. Ancak bu ilişki artık tamamen sona erdi. Nara’nın sosyal medya hesabından yaptığı “M” harfli gizemli paylaşım, Arjantin basınında yeni bir aşkın sinyali olarak yorumlandı.

wanda-nara.webp
Wanda Mara L-Gante ilişkisi sona erdi

M HARFİNİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmalar sonucunda, “M” harfinin Martin Migueles adlı kişiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Nara’nın kalp emojisiyle paylaştığı ilk çift fotoğrafı, kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri ve magazin dünyası, bu yeni ilişkiyi konuşmaya başladı.

wanda.webp
Wanda Nara Martin Migueles ile fotoğrafını paylaştı

Icardi itirafı: Hayal kırıklığına uğradımIcardi itirafı: Hayal kırıklığına uğradım

ICARDI GÖNDERMESİ

Arjantin basını paylaşımı Icardi'ye gönderme olarak yorumladı. Wanda Nara'nın paylaşımı özellikle magazin basınında olay yarattı. Televizyon ekranlarının tanınan yüzü olan Wanda Nara, özel hayatındaki gelişmelerle sık sık manşetlere taşınıyor. Yeni sevgilisiyle verdiği poz, hem Arjantin’de hem de Türkiye’de magazin basınının dikkatini çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

