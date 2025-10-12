Icardi itirafı: Hayal kırıklığına uğradım

Yayınlanma:
Spalletti'den yıllar sonra Icardi itirafı geldi. "Sorun Mauro değil, çevresiydi."

İtalyan teknik direktör Luciano Spalletti, Inter dönemine dair yaptığı açıklamalarda, o dönem yaşadığı en çalkantılı süreçlerden biri olan Mauro Icardi krizi hakkında samimi itiraflarda bulundu.

Trento’da düzenlenen Spor Festivali’nde konuşan deneyimli çalıştırıcı, Arjantinli golcüyle yaşadığı sorunların kaynağının bizzat Icardi değil, onun çevresi olduğunu söyledi.

2024/11/07/hbgs.jpg

HAYAL KIRIKLIĞI

Spalletti, Inter kariyerini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

Inter’de hayal kırıklığına uğradım ve açıkçası üzüldüm.
Zor durumlarla bizzat ilgilenmem gerekti.

Bu sözler, özellikle Icardi’nin kaptanlık krizi ve kadro dışı kalma süreciyle anılan döneme gönderme olarak yorumlandı.

icardi-spalleti.jpg
Spaletti'den Icardi itirafı geldi

ICARDI ÖVGÜSÜ

66 yaşındaki teknik adam, Icardi’nin saha içi yeteneklerine ise övgüde bulundu:

Icardi harika bir adam, profesyonel ve ceza sahasında gördüğüm en iyi oyunculardan biri.

Ancak sorunların kaynağının futbolcunun çevresi olduğunu vurgulayan Spalletti, "Hoş olmayan durumlarla başa çıkmak zorunda kaldım. Sorun Mauro’dan çok, onun çevresindekilerden dolayıydı" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
