How To Trail Run'da 10. sezonun açılışı yapıldı

Salomon, How To Trail Run (HTTR) organizasyonunun 10. sezonunu açtı.

HTTR sezon açılış etkinliği, Kınalıada’da 400 koşucunun katılımıyla gerçekleştirildi.

SEZON AÇILIŞI KINALIADA’DA GERÇEKLEŞTİ

Sezonun ilk etkinliğinde 400 sporcu, 5 km ve 10 km’lik parkurlarda koşu deneyimi yaşadı. Doğa ile iç içe geçen koşunun ardından katılımcılar keyifli bir kahvaltı, sürpriz hediyeli yarışmalar ve sosyal paylaşım ortamıyla günü tamamladı.

ATİLLA KUDUOĞLU: HOW TO TRAIL RUN, TÜRKİYE’DEKİ EN BÜYÜK ANTRENMAN GRUBU

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, How To Trail Run’ın 10. sezonuna başladıklarını ifade ederek, “How To Trail Run, Türkiye’deki en büyük antrenman grubu. Kalabalıklığı ve getirdiği hizmet ile rakipsiz yoluna devam ediyor. 9 yıl önce 15-20 kişi ile başladık antrenmanlara. Şimdi ise geldiğimiz noktayı görüyorsunuz; kayıt sayısı 372, diğer paydaşlar ve bizlerle birlikte 400 kişiyi bulduk. Koşuculara güzel bir hizmet veriyoruz; özellikle ilk defa koşanlar için.

Türkiye’de biliyorsunuz Cappadocia Ultra Trail, Uludağ Ultra Trail ve Çeşme Maratonu gibi birçok yarış var. Takvim dolu; bu takvimde yer almak için HTTR iyi bir antrenman niteliği taşıyor. İstanbul’un kalabalığından kaçıp bir nefes almak isteyen, spor yapmak isteyen herkes bu antrenmanlara katılıyor” dedi.

FARUK KAR: HOW TO TRAİL ASLINDA KOŞUYA YENİ BAŞLAYANLARIN HİKAYESİ

Salomon Antrenörü Faruk Kar, kalabalık bir ekiple birlikte her sene olduğu gibi Kınalıada’da sezon açılışı yaptıklarını dile getirerek, “Neredeyse bir yarış kadar kalabalık oluyor açılışlar ve kapanışlar.

How To Trail Run aslında koşuya yeni başlayanların hikayesi.

Şu ana kadar buradan çok hikaye doğdu. Birçok arkadaşın hikayesi var ve biz bunun bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Salomon olarak, How To Trail Run olarak antrenör arkadaşlar olarak gerçekten çok mutluyuz” dedi.

“10 YIL BİR ETKİNLİĞİ DEVAM ETTİRMEK KOLAY DEĞİL”

10 yıl bir etkinliği devam ettirmenin kolay olmadığını vurgulayan Faruk Kar, “Özellikle bir antrenmanı bu kadar uzun süre devam ettirmek kolay değil. Her hafta farklı yerlerde gerçekleştiriyoruz How To Trail Run’ı. Açılışımızı Kınalıada’da yaptık, haftaya Aydos’tayız, bir sonraki hafta da Belgrad’dayız. Değişik parkurlarda biz bu geleneği sürdürüyoruz ve salı günleri organizasyonun nerede olacağının duyurusunu yapıyoruz” diye konuştu.

GÜLHAN YAŞAR: HOW TO TRAIL RUN’A İLK SENESİNDEN BERİ KATILIYORUM

How To Trail Run’a ilk senesinden beri katıldığını dile getiren sporculardan Gülhan Yaşar ise şunları aktardı;

“İlk geldiğim yıl Aydos diye bir orman olduğunu öğrenmiştim. O yıl ilk kez 10K koştum. Geçen yıllar arasında bana o kadar çok şey kattı ki bu antrenmanlar sayesinde şu anki yarışların en uzun parkurlarına girebiliyorum. Mesela önümüzdeki ay Kaçkar’a gideceğim ve 100K hedefliyorum. Bunları Salomon How To Trail Run antrenmanları sayesinde yapabiliyorum. Sizler de sıfırdan başlayarak bu seviyelere gelebilirsiniz.”

SENA ÖZKARA: BİR SENE ÖNCE ANTRENMANLARA BAŞLADIM

Bir sene önce antrenmanlara başladığını ifade eden Sena Özkara, “O zaman Halil hoca ile birlikte koşmuştuk. Ekibe yetişmek için çok çaba sarf etmiştim. Daha sonrasında antrenmanlarda yer almaya devam ettim. Hocalarımın desteği ile birlikte yine bir yıl sonra buradayız” diye konuştu.