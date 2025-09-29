Herkes Onuachu'nun hareketini konuşuyor

Herkes Onuachu'nun hareketini konuşuyor
Yayınlanma:
Trabzonspor’un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, Fatih Karagümrük karşılaşmasında kaydettiği röveşata vari golle yalnızca Türkiye’de değil, dünya basınında ve sosyal medyada da büyük ilgi topladı.

Bordo-mavili formayla jeneriklik bir gole imza atan Onuachu’nun vuruşu, yurt dışındaki spor siteleri ve yüksek takipçili sosyal medya hesaplarında kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

‘HARİKA BİR OVERHEAD KICK’

Nijerya basınından Legit.ng, Onuachu’nun golünü 'Harika bir overhead kick' olarak nitelendirdi ve X platformunda viral hale geldiğini yazdı. Haberde, futbolseverlerin bu golü sezonun en güzel gollerinden biri olarak değerlendirdiği vurgulandı.

Volkan Demirel'den Sadettin Saran iddiası: Bana olası gelmiyorVolkan Demirel'den Sadettin Saran iddiası: Bana olası gelmiyor

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

Avrupa’daki yüksek takipçili futbol hesapları, Onuachu’nun golünü paylaşarak binlerce beğeni ve yorum aldı. “Bu sezonun en iyisi”, “FIFA oyunundan çıkmış gibi” ve “Trabzonspor tarihine geçer” şeklindeki ifadelerle yorumlar yağdı. Transfer haberleriyle bilinen TransferFeed hesabı ise, “Ajax’ın radarına girmesi şaşırtmaz” notunu düştü.

Avrupa’da faaliyet gösteren futbol hesabı EuroFoot, Onuachu’nun “akrobatik bitirişini” öne çıkararak paylaşım yaptı. Nijerya merkezli ancak uluslararası erişime sahip EaglesTracker, Football 411, Pulse Sports Nigeria ve Complete Sportsun X hesapları da golü “dünya çapında” nitelikte bir vuruş olarak aktardı.

ONUACHU: ‘SANİYELİK BİR KARAR ASLINDA’

Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Onuachu, attığı gole ilişkin, "Attığım golü tekrar izledim. Golü tarif etmem gerekirse içgüdüsel olarak attığım bir gol çünkü karar almam gerekiyordu. O hareketin doğru olacağına inandım. Saniyelik bir karar aslında” dedi.

Trabzonspor’un yeniden kadrosuna kattığı Onuachu, attığı bu jeneriklik golle bordo-mavili camianın moral kaynağı olurken, Avrupa futbolunun da gündeminde zirveye oturdu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Spor
Liverpool'un yıldızından beklenmedik Galatasaray açıklaması
Liverpool'un yıldızından beklenmedik Galatasaray açıklaması
Icardi'nin yeni adresi belli oldu
Icardi'nin yeni adresi belli oldu
Liverpool fena geliyor: Galatasaray'ı bekleyen tehlike
Liverpool fena geliyor: Galatasaray'ı bekleyen tehlike