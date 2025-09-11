Hatayspor'da önemli kayıp

Takımın İsveçli forveti Carlos Strandberg, yaşadığı sakatlık nedeniyle en az iki hafta sahalardan uzak kalacak. Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun sol üst adalesinde kas-tendon zorlanması tespit edildiği bildirildi.

MR SONUCU ÇIKTI

Strandberg’in ağrı şikayeti sonrası çekilen MR görüntülemesinde, Rektus Femoris kas-tendon bileşkesinde grade 1 zorlanma saptandı. Bu durum, oyuncunun kısa vadede sahalara dönmesini engelliyor. Tedavi süreci başlatılan golcünün, sağlık ekibi tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Rıdvan Dilmen operasyonu önceden mi haber aldı

2 MAÇTA YOK

Sakatlık nedeniyle Strandberg’in, bu hafta oynanacak Esenler Erokspor ve gelecek hafta karşılaşılacak Boluspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Teknik ekip, bu süreçte hücum hattında alternatif isimlere yönelerek çözüm arayışına girdi.

4 MAÇTA OYNADI

Bu sezon henüz golle tanışamayan Strandberg, Hatayspor’un oynadığı 4 maçta da görev aldı. Geçtiğimiz sezon ise 30 maçta sahaya çıkan İsveçli forvet, 13 gol ve 2 asistle takımın en skorer isimlerinden biri olmuştu. Özellikle kritik maçlarda attığı gollerle taraftarın gönlünde yer edinmişti.