Hande Baladın'dan flaş Fenerbahçe iddiası

Fenerbahçe Medicana'nın sezon başında Eczacıbaşı Dynavit'ten transfer ettiği Hande Baladın, Fenerbahçe TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Hande Baladın, "15 sene boyunca Eczacıbaşı'nda oynadım. Kariyerim ve kendi adıma vermem gereken önemli kararlardan biriydi bu karar. Şu an için gerçekten çok mutluyum böyle bir karar verdiğim için. Doğru yerde olduğumu hissediyorum. Bunun beni hem oyuncu olarak hem de bir birey olarak geliştireceğini düşünüyorum. Çok mutluyum burada olduğum için" dedi.

"HER SPORCUNUN OLMAK İSTEDİĞİ YER FENERBAHÇE"

Yıldız oyuncu, Fenerbahçe için "Her sporcunun olmak istediği bir yer" iddiasında bulundu ve şöyle devam etti:

"Transfer olduğum için çok mutlu oldum. Her sporcunun olmak istediği bir yer Fenerbahçe. Her sene gerçekten çok güçlü kadro kuruyor ve her kulvarda şampiyonluğa oynayan bir takım. Böyle bir takımın parçası olacağım için de çok mutlu olmuştum açıkçası. Fenerbahçe ile adım ilk anıldığından beri gerçekten taraftarlardan da çok büyük bir ilgi, çok büyük bir destek gördüm. Hepsine çok teşekkür ediyorum, beni çok sıcak bir şekilde karşıladılar. O anda da zaten kendi adıma doğru bir karar verdiğimi hissettim.

Uyum sürecim aslında hala devam ediyor diyebilirim. İlk antrenmana çıktığım gün beklediğimden biraz daha zordu benim için. 15 sene aynı takımda, aynı yüzlerle, aynı insanlarla çalışıp bir anda farklı bir karar verip yeni bir takımda olmak beklediğimden birazcık daha zor oldu. Takım arkadaşlarım, antrenörlerim bu durumu benim için gerçekten çok kolaylaştırdılar. Şu anda hala bir uyum sürecindeyiz. Bu ara da takım adına iyi oldu bence. O iletişimi yakalayabilmek ve o iletişimi saha içerisinde voleybola yansıtabilmek adına güzel bir ara olduğunu düşünüyorum."