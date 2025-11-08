Hande Baladın'dan flaş Fenerbahçe iddiası

Hande Baladın'dan flaş Fenerbahçe iddiası
Yayınlanma:
Fenerbahçe Medicana'ya sezon başında transfer olan milli voleybolcu Hande Baladın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Medicana'nın sezon başında Eczacıbaşı Dynavit'ten transfer ettiği Hande Baladın, Fenerbahçe TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Hande Baladın, "15 sene boyunca Eczacıbaşı'nda oynadım. Kariyerim ve kendi adıma vermem gereken önemli kararlardan biriydi bu karar. Şu an için gerçekten çok mutluyum böyle bir karar verdiğim için. Doğru yerde olduğumu hissediyorum. Bunun beni hem oyuncu olarak hem de bir birey olarak geliştireceğini düşünüyorum. Çok mutluyum burada olduğum için" dedi.

"HER SPORCUNUN OLMAK İSTEDİĞİ YER FENERBAHÇE"

2024/11/08/hbfb.jpgYıldız oyuncu, Fenerbahçe için "Her sporcunun olmak istediği bir yer" iddiasında bulundu ve şöyle devam etti:

"Transfer olduğum için çok mutlu oldum. Her sporcunun olmak istediği bir yer Fenerbahçe. Her sene gerçekten çok güçlü kadro kuruyor ve her kulvarda şampiyonluğa oynayan bir takım. Böyle bir takımın parçası olacağım için de çok mutlu olmuştum açıkçası. Fenerbahçe ile adım ilk anıldığından beri gerçekten taraftarlardan da çok büyük bir ilgi, çok büyük bir destek gördüm. Hepsine çok teşekkür ediyorum, beni çok sıcak bir şekilde karşıladılar. O anda da zaten kendi adıma doğru bir karar verdiğimi hissettim.

Fenerbahçe skandal sonrası kararını verdiFenerbahçe skandal sonrası kararını verdi

Uyum sürecim aslında hala devam ediyor diyebilirim. İlk antrenmana çıktığım gün beklediğimden biraz daha zordu benim için. 15 sene aynı takımda, aynı yüzlerle, aynı insanlarla çalışıp bir anda farklı bir karar verip yeni bir takımda olmak beklediğimden birazcık daha zor oldu. Takım arkadaşlarım, antrenörlerim bu durumu benim için gerçekten çok kolaylaştırdılar. Şu anda hala bir uyum sürecindeyiz. Bu ara da takım adına iyi oldu bence. O iletişimi yakalayabilmek ve o iletişimi saha içerisinde voleybola yansıtabilmek adına güzel bir ara olduğunu düşünüyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Spor
Galatasaray'ın Osimhen'i ne kadara göndereceğini açıkladı
Galatasaray'ın Osimhen'i ne kadara göndereceğini açıkladı
Kerem Aktürkoğlu bunu beklemiyordu: Tedesco'nun ne dediği ortaya çıktı
Kerem Aktürkoğlu bunu beklemiyordu: Tedesco'nun ne dediği ortaya çıktı
Sinan Engin Fenerbahçe Kayserispor maçının sonucunu açıkladı
Sinan Engin Fenerbahçe Kayserispor maçının sonucunu açıkladı