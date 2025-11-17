Hande Baladın önce çiçeği aldı sonra yıktı

Hande Baladın önce çiçeği aldı sonra yıktı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin yeni transferi Hande Baladın, 15 yıl formasını giydiği Eczacıbaşı maçına heyecanla çıktı. Maç öncesi çiçeği alan Hande, sonra da yeni takımının eski takımını yenmesinde önemli rol oynadı.

Milli voleybolcu Hande Baladın, geçen sezon bittikten sonra 15 yıl oynadığı Eczacıbaşı'na veda etmişti.

Hande, daha sonra da Fenerbahçe Medicana ile sözleşme imzalamıştı.

Hande Baladın'dan flaş Fenerbahçe iddiasıHande Baladın'dan flaş Fenerbahçe iddiası

Yıldız oyuncu geride kalan haftada Eczacıbaşı'na karşı ilk kez oynadı. Maçtan önce Eczacıbaşı, Hande Baladın'a çiçek jesti yaptı.

Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki 5. hafta maçında Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 3-1 yendi.

whatsapp-image-2025-11-17-at-11-40-26.jpeg

Maçın setleri 13-25, 25-21, 15-25, 26-28 sonuçlandı

HANDE'DEN ESKİ TAKIMINA 15 SAYI

Hande Baladın, Ezcıbaşı'nı yıkan isimlerden oldu. Melissa Vargas 23, Arina da 19 sayıya imza atarken, Hande Baladın da 15 sayı yaptı.

whatsapp-image-2025-11-17-at-11-39-50.jpeg

Hande Baladın, maçtan sonra şunları söyledi:

“Galibiyetle ayrıldığımız çok mutluyuz. 15 sene oynadığım takım karşı oynamak zordu. Bununla mental olarak iyi başa çıktım. Takım olarak onlar da harika oyun sergilediler. Tebrik ediyorum ama biz de maç boyunca elimizden gelenin en iyisini yaptık. Herkes en iyi performansını göstermeye çalıştı. Birbirimizle yardımlaşmamız harikaydı. Güzel enerji vardı. Çok mutluyum. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Her maçta sevgilerini çok fazla hissediyoruz. Her maçta aynı his ve aynı enerjiyle birlikte sahada olacağız.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

