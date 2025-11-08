Hakkari'de 3 puan Yüksekova'nın

Yayınlanma:
Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, evinde konuk ettiği Ünye Kadın Spor’u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, sahasında Ünye Kadın Spor'u ağırladı.

Yüksekova Şehir Stadyumu’nun onarımda olması nedeniyle Şemdinli İlçe Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Devran Deniz yönetti. Maçı, Yüksekova Spor Kulüp Başkanı Feyzi Yıldırım, Yüksekova Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Salih Özdemir ile çok sayıda taraftar tribünden takip etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, ilk yarıda 40’ıncı dakikada yakaladığı penaltıyla 1-0 öne geçti.

YÜKSEKOVA 12 PUAN TOPLADI

Maçın ikinci yarısında rakip takıma karşı kontra ataklar geliştiren ev sahibi takım, 85'incı dakikada Mariem Houij, penaltıdan attığı golle ile 2-0 öne geçti. Yüksekova Spor elde ettiği bu galibiyetle gruptaki puanını 12'e çıkardı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Spor
