Hakemlerin bahis skandalında yeni gelişme: Zorbay Küçük adliyeye gitti

Trendyol Süper Lig'da hakemlerin bahis oynadığı skandalda en dikkat çeken isim olan üst klasman orta hakem Zorbay Küçük, Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Küçük'ün "kimlik bilgileri ele geçirilerek bahis sitelerinde hesap açıldığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371 hakemin bahis hesabının olduğunu açıklamıştı.

TFF, bahis skandalı kapsamında geniş çaplı bir soruşturma başlatmış, geçtiğimiz gün bahis hesabı olan ve oynayan hakemlerin ismini açıklamıştı.

Yapılan incelemelerden sonra, aralarında 7 üst klasman orta hakeminin de bulunduğu toplam 152 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

ZORBAY, SUÇ DUYURUSU KÜÇÜK ADLİYEYE GİTTİ

Bu hakemler arasında en dikkat çeken isim ise TFF Trendyol Süper Lig hakemi Zorbay Küçük oldu. Üst klasman orta hakem Küçük dahil bütün hakemler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatttığı soruşturma kapsamında ifade verecek.

Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında bugün adliyeye gitti.

Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre, Küçük'ün "kimlik bilgileri ele geçirilerek bahis sitelerinde hesap açıldığı" iddiasıyla avukatıyla adliyeye gelerek suç duyurusunda bulunmak için adliyeye geldiği öğrenildi.

"HİÇBİR BAHİS SİTESİNDE HESAP AÇMADIM VE HİÇBİR BAHİS OYNAMADIM"

Küçük, adliye önünde yaptığı açıklamada, "Ben hiçbir bahis grubuna üye olmadım, hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve hiçbir bahis oynamadım. Sadece futbol değil, hiçbir spor dalıyla ilgili. Bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Şu anda bunları, gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun, ayrıntılı anlatmak isterim ama yapamam, mesleğim gereği. Bu kadarlık yapabiliyorum" dedi.

