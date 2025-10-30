Zorbay Küçük hangi maçlara bahis oynadığını açıkladı

Zorbay Küçük hangi maçlara bahis oynadığını açıkladı
Yayınlanma:
Bahisçi hakem olduğu ortaya çıkan Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis oynadığını açıkladığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis oynadığını açıklaması gündemi alt üst etmişti.

Hacıosmanoğlu, 3 gün önce düzenlediği basın toplantısında "Biz TFF olarak kendi bahçemizden yola çıktık. Türk futbolunun gerçekten değişime ihtiyaç olduğu, ahlak ve düzen için bazı doneler vereceğim. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94! Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir" demişti.

Bu açıklamanın ardından TFF, bahis oynayan hakemleri isim isim duyurmuş ve PFDK'ya sevk edildiklerini bildirmişti. Bunların içinde en çok dikkat çekeni Süper Lig'de en çok maç yöneten hakemlerden Zorbay Küçük oldu.

HANGİ MAÇLARA BAHİS OYNADI?

Gazeteci Ersin Düzen, Zorbay Küçük'le ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Düzen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Zorbay Küçük süreciyle ilgili edindiğim bilgileri paylaşıyorum. Bu bir haberdir, içinde yorumum yoktur…

MHK Başkanı, TFF Başkanı’nın basın toplantısından sonra UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti’ye bilgi veriyor. Zorbay Küçük, FIFA hakemi ve normalde görevi vardı.

Zorbay Küçük, maçın kendisinden alındığını UEFA’dan gelen mail ile öğreniyor. Durumu sorgulayınca bahis mevzusundan haberi oluyor.

Zorbay Küçük'ün son 5 yılda yönettiği maçlar: Babası Galatasaray'dan ne aldı? Oğlu ile neden küs kaldı?Zorbay Küçük'ün son 5 yılda yönettiği maçlar: Babası Galatasaray'dan ne aldı? Oğlu ile neden küs kaldı?

Zorbay Küçük, yakın çevresine bahis yapmadığını, ancak kendisine ait hesaptan 20’şer liradan 2 tane olmak üzere toplam 40 tl’lik Arjantin ligine bahis yapıldığını söylüyor.

Zorbay Küçük, yakın çevresine ayrıca bahis hesabına gönderilen parayı kimin gönderdiğini bilmediğini söylüyor.

İşin UEFA boyutu da önemli. Zorbay Küçük, bir çok uluslararası maçta görev yaptı. UEFA ve FIFA, TFF ile sürekli temas halinde kalacak. Ayrıca UEFA da bu konuda soruşturma açmayı planlıyor.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Spor
Ahmet Çakar Galatasaray Trabzonspor maçının sonucunu açıkladı
Ahmet Çakar Galatasaray Trabzonspor maçının sonucunu açıkladı
Fenerbahçe'nin eski yıldızına Hakan Çalhanoğlu şoku
Fenerbahçe'nin eski yıldızına Hakan Çalhanoğlu şoku