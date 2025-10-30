Bahis skandalında ikinci dalga: Sıra futbolcular, yöneticiler ve kulüp çalışanlarında

Bahis skandalında ikinci dalga: Sıra futbolcular, yöneticiler ve kulüp çalışanlarında
Yayınlanma:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıkladığı bahis skandalı büyüyor. Hakemlerden sonra sıra futbolcular, yöneticiler ve kulüp çalışanlarına geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, son dönemde ortaya çıkan bahis skandalı kapsamında geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından, aralarında 7 üst klasman orta hakeminin de bulunduğu toplam 152 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Ahmet Çakar Galatasaray Trabzonspor maçının sonucunu açıkladıAhmet Çakar Galatasaray Trabzonspor maçının sonucunu açıkladı

Federasyonun, bu gelişmenin yalnızca ilk adım olduğunu belirttiği ve önümüzdeki hafta içinde ikinci dalga sevklerin yapılacağı öğrenildi.

Bu kez, disiplin sürecine gönderilecek isimlerin yalnızca hakemlerle sınırlı kalmayacağı, futbol dünyasının farklı alanlarından kişilerin de dosyaya dahil edileceği ifade edildi.

HACIOSMANOĞLU AÇIKLADI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371 hakemin bahis hesabının olduğunu duyurmuştu.

Bu hakemler arasında en dikkat çeken isim Zorbay Küçük oldu. 152 isim, savunmalarını verecek.

GÖZLER DİĞER İSİMLERE ÇEVRİLDİ

Yargı süreci devam ederken, bahis skandalında 3 bin 700 faal futbolcunun da yer aldığı gündeme geldi.

Sabah’ta yer alan habere göre; PFDK sevklerinin gelecek hafta yapılması bekleniyor.

Futbolcular dışında bazı kulüp yöneticileri ve çalışanlarının da sevklerin içinde olacağı ifade edildi.

HAKEMLERE NE OLACAK?

TFF Disiplin Talimatı’na göre hakemlerin, futbolcuların ve teknik direktörlerin bahis oynaması yasak.

Bu yasağı ihlal edenler talimatın 57. maddesi uyarınca 3 aydan 1 yıla kadar men cezası alabiliyor.

Ancak eğer bahis faaliyetlerinin müsabaka sonuçlarını etkilediği tespit edilirse, 56. madde devreye giriyor ve hakemlere ömür boyu men cezası uygulanabiliyor.

3 aydan uzun süre ceza alan hakemlerin lisansı iptal edilebilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Spor
Zorbay Küçük'ten bahis iddialarına ilk açıklama
Zorbay Küçük'ten bahis iddialarına ilk açıklama
Mustafa Çulcu bahis skandalında UEFA'nın kararını açıkladı: Asla taviz vermezler
Mustafa Çulcu bahis skandalında UEFA'nın kararını açıkladı: Asla taviz vermezler
Hakemlerin bahis skandalında yeni gelişme: Zorbay Küçük adliyeye gitti
Hakemlerin bahis skandalında yeni gelişme: Zorbay Küçük adliyeye gitti