Bahis skandalında ikinci dalga: Sıra futbolcular, yöneticiler ve kulüp çalışanlarında

Türkiye Futbol Federasyonu, son dönemde ortaya çıkan bahis skandalı kapsamında geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından, aralarında 7 üst klasman orta hakeminin de bulunduğu toplam 152 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Federasyonun, bu gelişmenin yalnızca ilk adım olduğunu belirttiği ve önümüzdeki hafta içinde ikinci dalga sevklerin yapılacağı öğrenildi.

Bu kez, disiplin sürecine gönderilecek isimlerin yalnızca hakemlerle sınırlı kalmayacağı, futbol dünyasının farklı alanlarından kişilerin de dosyaya dahil edileceği ifade edildi.

HACIOSMANOĞLU AÇIKLADI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371 hakemin bahis hesabının olduğunu duyurmuştu.

Bu hakemler arasında en dikkat çeken isim Zorbay Küçük oldu. 152 isim, savunmalarını verecek.

GÖZLER DİĞER İSİMLERE ÇEVRİLDİ

Yargı süreci devam ederken, bahis skandalında 3 bin 700 faal futbolcunun da yer aldığı gündeme geldi.

Sabah’ta yer alan habere göre; PFDK sevklerinin gelecek hafta yapılması bekleniyor.

Futbolcular dışında bazı kulüp yöneticileri ve çalışanlarının da sevklerin içinde olacağı ifade edildi.

HAKEMLERE NE OLACAK?

TFF Disiplin Talimatı’na göre hakemlerin, futbolcuların ve teknik direktörlerin bahis oynaması yasak.

Bu yasağı ihlal edenler talimatın 57. maddesi uyarınca 3 aydan 1 yıla kadar men cezası alabiliyor.

Ancak eğer bahis faaliyetlerinin müsabaka sonuçlarını etkilediği tespit edilirse, 56. madde devreye giriyor ve hakemlere ömür boyu men cezası uygulanabiliyor.

3 aydan uzun süre ceza alan hakemlerin lisansı iptal edilebilir.