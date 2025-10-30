Ahmet Çakar Galatasaray Trabzonspor maçının sonucunu açıkladı
Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
1 Kasım Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
GALATASARAY'IN YENİLGİSİ YOK
Galatasaray, Süper Lig'de henüz yenilgi yüzü görmedi.
Ligde çıktığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, topladığı 28 puanla 1. sırada yer alıyor.
Galatasaray, Trabzonspor'u yenip puan farkını açmayı hedefliyor.
TRABZONSPOR 2. SIRADA
Bordo-mavililer ise 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 23 puanla 2. sırada bulunuyor.
Trabzonspor, Galatasaray karşısında kazanıp puan farkını 2'ye düşürmeyi planlıyor.
AHMET ÇAKAR'DAN MAÇ TAHMİNİ
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında derbiye dair tahminde bulundu.
Çakar, mücadelenin berabere biteceği yönünde tahmin yaptı.