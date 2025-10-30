Ahmet Çakar Galatasaray Trabzonspor maçının sonucunu açıkladı

Ahmet Çakar Galatasaray Trabzonspor maçının sonucunu açıkladı
Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor derbisine dair tahminde bulundu.

Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

1 Kasım Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

2024/11/07/hbgs.jpg

GALATASARAY'IN YENİLGİSİ YOK

Galatasaray, Süper Lig'de henüz yenilgi yüzü görmedi.

Ligde çıktığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, topladığı 28 puanla 1. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Trabzonspor'u yenip puan farkını açmayı hedefliyor.

Beşiktaş 30 sayı fark attıBeşiktaş 30 sayı fark attı

TRABZONSPOR 2. SIRADA

Bordo-mavililer ise 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 23 puanla 2. sırada bulunuyor.

Trabzonspor, Galatasaray karşısında kazanıp puan farkını 2'ye düşürmeyi planlıyor.

AHMET ÇAKAR'DAN MAÇ TAHMİNİ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında derbiye dair tahminde bulundu.

Çakar, mücadelenin berabere biteceği yönünde tahmin yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Spor
Zorbay Küçük hangi maçlara bahis oynadığını açıkladı
Zorbay Küçük hangi maçlara bahis oynadığını açıkladı
Fenerbahçe'nin eski yıldızına Hakan Çalhanoğlu şoku
Fenerbahçe'nin eski yıldızına Hakan Çalhanoğlu şoku