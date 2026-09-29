Hakemler soruşturmasında yazışmalar ortaya çıktı: Ferhat Gündoğdu şifresini verdi

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinin kayıtlarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarıyla ilgili başlatılan "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinin Üsküdar'daki merkezinde arama yapıldı. Aramada, sınav evrakları, gelir-gider tablosu ve dernek kayıtlarının da tutulduğu 125 klasöre el konuldu.

Ayrıca MHK Başkanı şüpheli Ferhat Gündoğdu'nun telefonunu ve şifresini emniyet ekiplerine verdiği öğrenildi.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI: KOPAR KAFASINI GİTSİN!

Soruşturmada bazı şüphelilerin mesaj kayıtlarının ortaya çıktığı belirtildi.

Hakem G.H.E'nin, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk'a 15 Mayıs 2025'te hakem sınavı öncesi attığı mesajda, "Başkanım günaydın soruları atacaktın" diye yazdığı belirlendi. Karadoruk'un ise "Kosiften istedim, bir daha isteyeyim hocam" yanıtını verdiği, yine gelmeyince "Emre abiden üçüncü defa istiyorum şimdi. 19 Mayıs programı var bitsin döneceğim" diye yazdığı ifade edildi.

Ferdi Karadoruk tarafından gönderilen mesajlarda ise "Serkan dün paylaşım yaptı. Madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin" dediği belirlendi.

Soruşturma kapsamında incelenen başka bir WhatsApp yazışmasında ise "Klasmanlara Terfi Aday Çalışmamız" başlığıyla bir listenin paylaşıldığı ortaya çıktı.

Mesajlarda her klasmandan hakemlerin terfi adaylıklarıyla ilgili isimlerin yer aldığı bildirildi.

Yazışmalarda listelerin ardından, "Sınavdan yüksek alsınlar istiyoruz! Yazılı sınavda ağırlık kitapta neye baksınlar" şeklinde ifadelerin bulunduğu ortaya çıktı.

Soruşturma ve incelemeler detaylı bir şekilde sürdürülüyor.