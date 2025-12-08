Hakeme saldırı: Beyin kanaması raporu aldı! Kulüp "Mağdur biziz" açıklaması yaptı

Şanlıurfa Süper Amatör Lig’de mücadele eden Hilvan Belediyespor'un deplasmanda Baydillispor ile oynadığı maçı hakem İbrahim Halil Eski, kendisine saldırının yapıldığını belirterek tatil etti.

Eski'nin hastaneden rapor aldığı belirtildi.

Saldırı iddiaları sonrası Hilvan Belediyespor Kulübü’nden açıklama geldi. Urfanatik'ten Ahmet Durmuş'un haberine göre kulüp, Gerçek mağdur biziz" açıklaması yaptı.

Süper Lig'de bir hakem isyanı daha: Ofsayt vardı

Hilan Belediyespor'un sosyal medya hesaplarında açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNABİLİR"

“Hilvan Belediye Spor olarak, geçmişten bugüne maçın sonucu ne olursa olsun hiçbir hakem kardeşimize yönelik saldırı ya da olumsuz bir davranışta bulunmadığımızı özellikle belirtmek isteriz. Sezon başından itibaren değerli hakemlerimizin yanında durmaya özen gösterdik. Ancak dün oynanan karşılaşmada hakem İbrahim Halil Eski, art niyetli bir şekilde sahaya çıkmış, sahada hiçbir darp olayı yaşanmamasına rağmen maç sonrası hazırladığı raporda sporcularımızdan birinin kendisini darp ettiğini, yumrukladığını ve dudağında kanama olduğunu iddia ederek maçı tatil etmiştir.

Eğer raporda belirtildiği gibi hakemin herhangi bir kanaması oluşmuşsa, kendisi savcılığa suç duyurusunda bulunabilir. Ancak böyle bir durum söz konusu değilse kimsenin emeğimizi ve alın terimizi yok saymasına izin vermeyeceğiz. Hilvan Belediye Spor olarak bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Gerçek mağdur biziz. Maçın 22. dakikasında 1-0 önde olduğumuz karşılaşmanın haksız yere tatil edilmesi kabul edilemez.”