Hakan Safi'den seçim sürprizi: Efsane isimle anlaşmayı yaptı

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Milan efsanesi Paolo Maldini'yle anlaşmaya vardı. Safi seçilmesi halinde Maldini'yi futbol yapılanmasının başına geçirecek.

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi Hakan Safi çalışmalarını sürdürüyor.

Aziz Yıldırım’ın eski başkan olması nedeniyle sahip olduğu desteği bilen Hakan Safi, getireceği yıldız isimlerle öne geçmenin peşinde.

FUTBOLUN BAŞINA PAOLO MALDINI GEÇECEK

Görüşmelerde bulunmak üzere bir süredir İtalya’da bulunan Hakan Safi sürpriz bir isimle anlaşmaya vardı.

Fanatik’te yer alan habere göre; Hakan Safi, Paolo Maldini’yle anlaşmaya vardı. Maldini, futbol yapılanmasının başına geçecek.

PAOLO MALDINI KİMDİR?

24 yıl boyunca Milan forması giyen Paolo Maldini adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı. Emekliliğinin ardından kulübe dönen Maldini, 2018-2023 yılları arasında önce gelişim, ardından da sportif direktör olarak görev yaptı. Maldini, 11 yıl sonra kazanılan lig şampiyonluğunda sportif direktör olarak görev yapıyordu.

