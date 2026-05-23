Hakan Safi ortalığı karıştırdı: Murat Ülker'den destek geldi

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin Galatasaray Lisesi'ne dair yapığı açıklama tartışmaları da beraberinde getirdi.

"SIRF GALATASARAY OLDUĞUNDAN GİTMEDİM"

Galatasaray isminden dolayı Galatasaray Lisesi’ni tercih etmediğini belirten Hakan Safi, “Öğrenciyken Galatasaray Lisesi’ni kazanmıştım. Ama gitmedim. Sırf Galatasaray olduğu için gitmedim ve Nişantaşı Işık Lisesi’ne gitmiştim” sözlerini sarf etti.

Hakan Safi’nin bu açıklaması sosyal medyada gündem olurken bazı kullanıcıların tepkisine yol açtı. Konuya dair tartışmalar sürerken Murat Ülker’den de ilginç bir çıkış geldi.

MURAT ÜLKER: BEN SINAVLARINA BİLE GİRMEDİM

Patronlar Dünyası’na konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker de Galatasaray Lisesi’ni bilerek tercih etmediğini dile getirdi. Murat Ülker, “Ben Galatasaray Lisesi’nin sınavlarına bile girmedim. Frankofanlar 70’lerde çöküşe geçmişti” dedi.

"HAKAN'A BURADAN ÇATILMAZ"

Hakan Safi’ye tepki gösterilmesine karşı çıkan Murat Ülker, “Hakan’a buradan çatılmaz. Ben İEL’de Almanca okudum, teknoloji ‘in’ idi. Ama sonra İngilizce ve işletme gerekli olduğunu anlayınca Boğaziçi Üniversitesi’ne girdim şükrolsun. Keşke de demem” ifadelerini kullandı.