Hakan Çalhanoğlu zoru başardı
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası esiyor! Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla ekim ayında gösterdiği performansla taraftarların oylarıyla ayın oyuncusu seçildi.

İtalya Serie A ekibi Inter, ekim ayının en iyi oyuncusunu açıkladı. Taraftarların oylarıyla belirlenen ödülün sahibi milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu oldu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, ekim ayında çıktığı karşılaşmalarda 4 gol kaydederek takımına önemli katkı sağladı.

AVRUPA HAKAN'I İZLİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise karşısında fileleri havalandıran Çalhanoğlu, Serie A’da ise Napoli’ye bir, Fiorentina’ya iki gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu sezonki performansıyla öne çıkan milli yıldız, Serie A’da 5 golle gol krallığı yarışında Bologna’dan Riccardo Orsolini ile zirveyi paylaşıyor.

INTER'İN EN ÖNEMLİ KOZU OLDU

Inter taraftarlarının sevgisini kazanan Çalhanoğlu, hem ligde hem Avrupa’da takımının en önemli kozlarından biri haline geldi.

