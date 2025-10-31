Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı salladı

İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport, bugünkü sayısında Inter’in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu’na geniş yer ayırdı. Gazete, deneyimli orta sahayı övgü dolu ifadelerle manşetine taşıdı.

İtalya Serie A’nın 9’uncu haftasında Inter sahasında Fiorentina’yı 3-0 ile geçerek zirve takibine devam etmişti.

Mavi-siyahlı ekipte, attığı 2 golle galibiyette başrol oynayan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı.

Bu sezon, Inter formasıyla çıktığı 10 maçta; 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen milli futbolcu, Lautaro Martinez ile takımın en skorer ismi konumunda.

corriere-dello-sporttan-hakan-calhanogl-992867-294591.jpg
Hakan Çalhanoğlu tam sayfa olarak kullanıldı

''HİÇ BU KADAR FORMDA OLMAMIŞTI''

‘Hiç bu kadar formda olmamıştı’ başlığıyla yayımlanan analizde, yıldız oyuncunun hem oyun kurma hem de skor katkısı açısından kariyerinin zirvesinde olduğu ifade edildi.

Corriere dello Sport, Fiorentina maçında Hakan'ın uzaktan attığı golle karşılaşmanın kaderini değiştirdiğini ve Inter’e galibiyeti getirdiğini yazdı.

Gazete, bu golü “maçın dengelerini bozan yıldırım etkisi” olarak nitelendirdi. Haberde ayrıca; Türk futbolcunun liderlik duruşu, karakteri ve takım üzerindeki etkisi ön plana çıkarıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

