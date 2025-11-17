Hakan Çalhanoğlu için 15 milyon euroyu gözden çıkardı

Hakan Çalhanoğlu için 15 milyon euroyu gözden çıkardı
Yayınlanma:
İtalyan basını, Inter’in yıldızı Hakan Çalhanoğlu için sözleşme yenileme görüşmelerinin başlayabileceğini yazdı. Galatasaray'da Dursun Özbek'in milli futbolcu için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.

A Milli Takım’ın ve Inter’in başarılı futbolcusu Hakan Çalhanoğlu hakkında İtalya’dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Sezon öncesi ayrılması beklenen milli futbolcu takımda kalmıştı.
Şimdi ise Inter yönetiminin yeni sözleşme görüşmeleri için hazırlık yaptığı öne sürülüyor.

2024/11/07/hbgs.jpg
Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde Galatasaray’ın da ilgilendiği oyuncular arasında yer almıştı.

O dönem gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu, Inter'in 30 milyon euroluk talebi sonrası rafa kaldırılmıştı.

15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için ocak ayında bir kez daha Inter'in kapısını çalacağı ifade edildi. Sarı Kırmızılıların başkanı Dursun özbek'in milli takımın kaptanı için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı da vurgulandı.

hakan.jpg
Hakan Çalhanoğlu, Milli takım ve Inter'in en başarılı oyuncularından

Hakan'ın mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor.

Inter yönetimi, oyuncunun yaşı ve yüksek maaşı nedeniyle çekinceli olsa da tecrübesi ve performansı sebebiyle istisna bir karar alınabileceği belirtiliyor.

Icardi'nin son talebi Galatasaray'ı çıldırttı: Yönetim bile dayanamadıIcardi'nin son talebi Galatasaray'ı çıldırttı: Yönetim bile dayanamadı

6.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Çalhanoğlu’nun Inter'deki maaşı 6.5 milyon Euro. Lautaro Martinez’den sonra kulübün en çok kazanan ikinci oyuncusu konumunda.

Bu sezon Inter formasıyla 13 resmi maçta 6 gol ve 3 asist üretti.

İtalyan basınına göre, Hakan Çalhanoğlu için yakın zamanda flaş gelişmeler yaşanabilir.
Inter’in yeni sözleşme konusunda nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Spor
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın anjiyo oldu
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın anjiyo oldu
Hande Baladın önce çiçeği aldı sonra yıktı
Hande Baladın önce çiçeği aldı sonra yıktı
Milli takımda 2 sakatlık daha: Kadrodan çıkarıldılar
Milli takımda 2 sakatlık daha: Kadrodan çıkarıldılar