Hakan Çalhanoğlu için 15 milyon euroyu gözden çıkardı

A Milli Takım’ın ve Inter’in başarılı futbolcusu Hakan Çalhanoğlu hakkında İtalya’dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Sezon öncesi ayrılması beklenen milli futbolcu takımda kalmıştı.

Şimdi ise Inter yönetiminin yeni sözleşme görüşmeleri için hazırlık yaptığı öne sürülüyor.



Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde Galatasaray’ın da ilgilendiği oyuncular arasında yer almıştı.

O dönem gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu, Inter'in 30 milyon euroluk talebi sonrası rafa kaldırılmıştı.

15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için ocak ayında bir kez daha Inter'in kapısını çalacağı ifade edildi. Sarı Kırmızılıların başkanı Dursun özbek'in milli takımın kaptanı için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı da vurgulandı.

Hakan Çalhanoğlu, Milli takım ve Inter'in en başarılı oyuncularından

Hakan'ın mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor.

Inter yönetimi, oyuncunun yaşı ve yüksek maaşı nedeniyle çekinceli olsa da tecrübesi ve performansı sebebiyle istisna bir karar alınabileceği belirtiliyor.

6.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Çalhanoğlu’nun Inter'deki maaşı 6.5 milyon Euro. Lautaro Martinez’den sonra kulübün en çok kazanan ikinci oyuncusu konumunda.

Bu sezon Inter formasıyla 13 resmi maçta 6 gol ve 3 asist üretti.

İtalyan basınına göre, Hakan Çalhanoğlu için yakın zamanda flaş gelişmeler yaşanabilir.

Inter’in yeni sözleşme konusunda nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.