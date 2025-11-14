Hacıosmanoğlu imzayı attı: Milli takıma yeni sponsor

Hacıosmanoğlu imzayı attı: Milli takıma yeni sponsor
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Milli takımın yeni sponsorluk anlaşmasına imza attı. Türkiye Futbol Federasyonu ile Erikli arasında imzalanan anlaşma kapsamında, tüm yaş kategorilerindeki millî takımlarımızın su ihtiyacını artık Erikli karşılayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye’nin önde gelen su markası Erikli, Milli Takımların resmî tedarik sponsorluğu için anlaşmaya vardı.
Erikli, Kadın ve Erkek A Milli Takımlar başta olmak üzere tüm yaş gruplarının kamp, hazırlık ve maç dönemlerinde su ihtiyacını karşılayacak.

İmza töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi.

Törene; TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Erikli Genel Müdürü Fausto Tazzi, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF Pazarlama Direktörü Sema Tuğçe Dikici ve Erikli Pazarlama Direktörü Gizem Kartal Sükan katıldı.

HACIOSMANOĞLU İMZAYI ATTI

erikli1.jpeg

TFF'DE İMZA TÖRENİ:

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, anlaşmanın Milli Takımlar için motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı:

Milli Takımlarımız Türkiye’nin ortak değeri.
Sponsor ailemize yeni katılan Erikli’ye maddi ve manevi destekleri için teşekkür ediyoruz.

Hacıosmanoğlu ayrıca Kadın A Millî Takım’ın 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hedefini, Erkek A Milli Takım’ın ise 2026 Dünya Kupası yolunda Bulgaristan ve İspanya maçlarının önemini hatırlattı.

erikli.jpeg

TAZZI: GURUR VERİCİ

Erikli Genel Müdürü Fausto Tazzi, sponsorlukla ilgili şunları söyledi:

Erikli olarak Türkiye’de uzun yıllardır pazar lideriyiz.
Futbolun birleştirici ruhu ile markamızın güveni aynı noktada buluşuyor.
Milli formayı gururla taşıyan sporcularımızın yanında olmak, Türkiye’ye ve gençlerimize bağlılığımızın somut bir yansıması.

KARŞILIKLI HEDİYELER VERİLDİ

Tören sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Erikli Genel Müdürü Tazzi’ye Bursa’yı temsilen 16 numaralı A Milli Takım forması hediye etti.
Karşılıklı hediye takdimlerinin ardından tören sona erdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

