Gözaltına alınan hakemlerin isimleri belli oldu

Yayınlanma:
Güncelleme:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları sonrası başlatılan futbolda bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşa’nın eski Başkanı Fatih Saraç ve 16 hakem gözaltına alındı. Gözaltına alınan hakemlerin kimlikleri de belli oldu.

Türk futbolunda gündemi sarsan bahis soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu sabah ilk operasyonu gerçekleştirdi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu, 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı” yönündeki açıklaması ihbar kabul edilerek başlatılan soruşturmada, 19 kişi gözaltına alındı.

Eyüpspor Kulübü başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa kulübünün sahibi Turgay Ciner ile eski başkanı Fatih Saraç hakkında "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçundan gözaltı kararı verildi.

HAKEMLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Gözaltı kararı verilen hakemler arasında Sabah'ın haberine göre şu isimler bulunuyor:

Ahmet Kıvanç Kader (Klasman Yardımcı Hakemi / İzmir)

Arif Taşkın (Klasman Yardımcı Hakemi / Edirne)

Baran Karaman (Klasman Yardımcı Hakemi / Diyarbakır)

Batuhan Topçu (Klasman Yardımcı Hakemi / Bolu)

Bedirhan Efeakdoğan (Klasman Hakemi / Ankara)

Cihad Buyurgan (Klasman Yardımcı hakemi / Antalya)

Erkan Arslan (Klasman Yardımcı hakemi / Diyarbakır)

Miraç Yıldırım (Klasman Hakemi / Trabzon)

Mustafa Özel (Klasman Yardımcı Hakemi / Malatya)

Nevzat Okat (Klasman Hakemi / Kütahya)

Nurullah Kırbaş (Klasman Hakemi / Batman)

Sabri Emre Tekin (Klasman Yardımcı Hakemi / Ankara)

Şenol Bektaş (Üst Klasman Yardımcı Hakemi / İstanbul)

Ufuk Tatlıcan (Klasman Yardımcı Hakemi / İzmir)

Umut Kaptan (Klasman Yardımcı Hakemi / Ankara)

Yakup Yapıcı (Klasman Yardımcı Hakemi / İstanbul)

Yasin Şen (Klasman Yardımcı Hakemi / İstanbul)

BAHİS FAALİYETİ ŞÜPHESİ

Hakemlerin kamu görevlisi statüsünde olmaları nedeniyle, görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis faaliyetlerinin, elde ettikleri gelirlerle mukayese edildiği; ayrıca Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olası şike ve maç sonucu etkileme iddialarının da incelemeye alındığı ortaya çıktı.

Yürütülen operasyonlar kapsamında 12 farklı ilde arama ve gözaltı işlemleri yapıldı.

TFF DAVASI DA AYRI DEVAM EDİYOR

Başsavcılık açıklamasında, TFF’nin yürüttüğü idari süreçten bağımsız olarak adli değerlendirme yapıldığı vurgulandı ve şu ifadeler kullanıldı:

TFF tarafından işlem yapılmayan kişilere de adli işlem uygulanması mümkündür.
Bu nedenle disiplin değerlendirmesinden faydalanılsa da, res’en yapılan değerlendirmelerle işlem tesis edilmiştir.

Soruşturma kapsamında iki kişinin yurt dışında olduğu ve haklarında yakalama kararı çıkarılacağı belirtildi.
Gözaltına alınan isimlerin ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

