Gornik Zabrze'nin hocasından 65 yaşındaki İsmail Kartal'la ilgili şaşırtan açıklama

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 yendi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gornik Zabrze'nin teknik direktörü Michal Gasparik, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'la ilgili şaşırtan ifadeler kullandı.

Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında iyi bir performans sergilediklerini belirten Gasparik, "Fenerbahçe'nin topa sahip olacağını biliyorduk. Ancak bu kadar problemle karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk. Pozitif bakıp tüm gücümüzle savunmaya çalıştık. Bugün yenildik ama yarın durum değişebilir. Fenerbahçe beklediğimiz gibi oynadı. İkinci devrede savunmaya geçtiğimiz için pek tehlike yaratamadık. Futbolda her şey mümkün. İkinci maça hazırlanacağız" dedi.

65 YAŞINDAKİ İSMAİL KARTAL'LA İLGİLİ ŞAŞIRTAN SÖZLER

44 yaşındaki Gasparik, 65 yaşındaki İsmail Kartal'la ilgili basın toplantısına katılanları şaşırtan ifadeler kullandı.



Gasparik, 3 yıl önce Spartak Trnava'nın başındayken de İsmail Kartal'a rakip olduğunun hatırlatılması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"İsmail hoca o dönem de önemli bir teknik adamdı. Bugün de aynı. İlerleyen yıllarda Avrupa'nın önemli hocalarından olacaktır."

Gasparik'in "İlerleyen yıllarda" ifadesi gülümsetti.