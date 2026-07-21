İsmail Kartal'dan Gornik Zabrze galibiyeti sonrası açıkladı: Kural değişebilir

Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Gornik Zabrze'yi tek golle mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Polonya'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantaj kaptı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

Oyuncularımın hepsi çok değerli. Talisca müthiş frikik atıyor. Asensio öyle. Greenwood öyle. Aké öyle. Çok kaliteli oyuncularımız var. Bu kadar kaliteli oyuncuların hepsini bir arada oynatamazsınız. Futbol sadece kaliteli oyuncularla değil, fiziğe de dayalı bir oyun aynı zamanda. Mücadele etmek, topu kaptırınca reaksiyon vermek lazım. Maç maç, rakibe göre değerlendireceğiz.

"OYUNU DOMİNE ETTİK"

Geçiş oyunu oynayan bir takım olduğunu konuşmuştuk, söylemiştik. Böyle oynayacaklarını biliyorduk. Beklediğimiz gibi her şey çıktı. Maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettik. İki topumuz direkten döndü. Daha farklı da kazanabilirdik, kazanmayı da hak ettik. Maçın başından sonuna kadar rakibe karşı çok üstün bir futbol oynadık. Kalemize ikinci yarı neredeyse hiç gelmediler. Maçın başından sonuna kadar da sadece iki şut atmışlar, bunlardan biri kaleyi bulmuş.

"BİR TIK DAHA İYİ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

1-0'lık iyi ve güzel bir avantajımız var. Takım olarak, kalite olarak rakipten bir tık daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Oyun felsefesi ve fizik olarak çok iyi bir takım. Ciddiye alınması gereken bir takım. Biz onları ciddiye alacağız, devre arası bunu konuştuk oyuncularımızla. İkinci maça da en iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek istiyoruz.

"KURAL DEĞİŞEBİLİR"

Belki kural değişebilir. 12+2 olabilir. Geçen seneki kuralın devam etmesi bütün kulüplerin menfaatine. 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Biz bu 4 tane 23 yaş altı oyuncuyu kadroya transfer ederek yabancı ülkelere çalışmış oluyoruz. Bu bence normal bir şey değil. Değişmesi lazım. Biz de hesap-kitap yapıyoruz. Bizim için de çok zor kararlar olacak. İnşallah bu kural değişir de herkes rahatlar.