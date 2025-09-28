Gökhan Gönül'den Tedesco açıklaması: Tartışmalara son noktayı koydu

Gökhan Gönül'den Tedesco açıklaması: Tartışmalara son noktayı koydu
Yayınlanma:
Semih Şentürk'ün Gökhan Gönül Tedesco iddiasına yalanlama geldi. Ersin Düzen'e konuşan Gökhan Gönül, eski takım arkadaşını yalanladı.

Fenerbahçe’de yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Gökhan Gönül’ün Tedesco için söylediği iddia edilen sözler için yeni bir açıklama geldi.

GÖKHAN GÖNÜL’DEN YALANLAMA

Gökhan Gönül’e bu sözleri sorduğunu belirten Ersin Düzen "Benim ağzımdan Tedesco ile ilgili hiçbir şey çıkmadı" cevabını aldığını söyledi.

semih-senturk.jpg
Semih Şentürk'ün iddiasına yalanlama

NE OLMUŞTU?

Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmeyi açıklayan Semih Şentürk,"Semedo ve Asensio'yu iki tane 6 numara oynatması... Ben Gökhan hocaya bunu sorarım. Ben Tedesco'ya bunu soramam. Gökhan benim takım arkadaşım. ‘Niye böyle bir tercih' diyorum, 'hocanın tercihi' diyor. ‘Hoca bizi dinlemiyor’ dedi" sözlerini sarf etmişti.

Tedesco'nun tazminatı belli oldu: Sözleşmesindeki madde ortaya çıktıTedesco'nun tazminatı belli oldu: Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı

SADETTİN SARAN BİLETİNİ KESTİ

Öte yandan Fenerbahçe’de başkanlık görevine getirilen Sadettin Saran’ın Gökhan Gönül’ü takımda düşünmediği ve yolların ayrılacağı iddia ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

