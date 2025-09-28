Tedesco'nun tazminatı belli oldu: Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı

Tedesco'nun tazminatı belli oldu: Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile ayrılık kapıda. Antalyaspor karşısında kötü bir sonuç alınması halinde yolların ayrılması beklenirken tazminatı belli oldu.

Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

KADER MAÇI

Süper Lig’de önce Alanyaspor daha sonra da Kasımpaşa ile berabere kalan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco da kader maçına çıkacak.

Fenerbahçe’de başkanlığa seçilen Sadettin Saran’ın olası bir kötü sonuç halinde İtalyan teknik adamla yollarını ayırması bekleniyor.

tedesco1.webp
Tedesco için kader maçı

1 YILLIK ÜCRETİNİ ALACAK

Ayrılığın yaşanması halinde Domenico Tedesco’nun Fenerbahçe’den alacağı tazminat da belli oldu. Sarı-lacivertlilerle 2 yıllık anlaşma yapan Tedesco, ayrılık halinde 1 yıllık ücretini alacak.

TOPLAM 4 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sabah’ın haberine göre; Fenerbahçe, Tedesco’ya 2.5 milyon euro, teknik ekibine ise 1.5 milyon euro ödeme yapacak. Olası bir ayrılıkta Fenerbahçe’nin kasasından 4 milyon euro çıkacak.

tedesco2.webp
Tedesco ve ekibine 4 milyon euro

AYKUT KOCAMAN SESLERİ

Domenico Tedesco’dan boşalacak teknik direktörlük görevine ise Aykut Kocaman’ın getirilmesi bekleniyor.

Kaynak:Sabah

İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Spor
Mustafa Çulcu: Mehmet Türkmen'i Mourinho'nun yanına gönderin
Mustafa Çulcu: Mehmet Türkmen'i Mourinho'nun yanına gönderin
Tedesco'nun yerine kim gelecek? Sadettin Saran Fenerbahçe'nin eski hocasıyla görüştü
Tedesco'nun yerine kim gelecek? Sadettin Saran Fenerbahçe'nin eski hocasıyla görüştü
Volkan Demirel Sadettin Saran'la ne görüştüğünü açıkladı
Volkan Demirel Sadettin Saran'la ne görüştüğünü açıkladı