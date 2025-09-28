Tedesco'nun tazminatı belli oldu: Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı

Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

KADER MAÇI

Süper Lig’de önce Alanyaspor daha sonra da Kasımpaşa ile berabere kalan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco da kader maçına çıkacak.

Fenerbahçe’de başkanlığa seçilen Sadettin Saran’ın olası bir kötü sonuç halinde İtalyan teknik adamla yollarını ayırması bekleniyor.

1 YILLIK ÜCRETİNİ ALACAK

Ayrılığın yaşanması halinde Domenico Tedesco’nun Fenerbahçe’den alacağı tazminat da belli oldu. Sarı-lacivertlilerle 2 yıllık anlaşma yapan Tedesco, ayrılık halinde 1 yıllık ücretini alacak.

TOPLAM 4 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sabah’ın haberine göre; Fenerbahçe, Tedesco’ya 2.5 milyon euro, teknik ekibine ise 1.5 milyon euro ödeme yapacak. Olası bir ayrılıkta Fenerbahçe’nin kasasından 4 milyon euro çıkacak.

AYKUT KOCAMAN SESLERİ

Domenico Tedesco’dan boşalacak teknik direktörlük görevine ise Aykut Kocaman’ın getirilmesi bekleniyor.