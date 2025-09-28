Erman Toroğlu: Galatasaray bitmiş ağlayanı yok

Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Karşılaşmayı Sözcü’deki yazısında değerlendiren Erman Toroğlu, Galatasaray’ın oynadığı futbolu eleştirdi. Erman Toroğlu yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray uzun zamandır iyi futbol oynamıyor. Bakmayın puan farkına, bu işlerde bir çözülme olursa duman olursunuz. Futbol böyle bir oyun. Çorap söküğü gibi gider işler. Galatasaray’da kim iyi diye bakıyorsunuz, zorlanıyorsunuz. Peki kimler kötü diye bakalım o zaman? Hemen sayıyorsunuz Sane, Barış Alper, Sara, Sallai, Eren... Bakın bunlar hemen akla gelen isimler. Yarım saatte maç Alanya ile Uğurcan arasında geçti. Maçı Uğurcan bitirdi ama bu Galatasaray bitmiş ağlayanı yok. İnşallah Liverpool karşısında bu cümleleri yazmayız. Galatasaray’ın oynadığı futbolu tek cümle ile özetlersek: Zavallı futbol"