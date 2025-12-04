Gaziantep FK 2 golle gruplara kaldı
Gaziantep FK, Türkiye Kupası 4. eleme turunda, konuk olduğu 3. Lig ekiplerinden Yalova FK 77'yi 2-0 yenerek gruplara yükseldi.
40. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan Nizet, Samet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Berkay Erdemir penaltı noktasını gösterdi.
41. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviren Boateng, takımını deplasmanda öne geçirdi. 0-1
Eyüpspor nefes aldı: Gaziantep'te kazandı
60. dakikada verilen serbest vuruşu Bacuna ile paslaşarak kullanan Sorescu, uzaktan vurduğu şutla Gaziantep FK'nın ikinci golünü attı: 0-2
Maç 2-0 sona erdi.
YALOVA FK 77-GAZİANTEP FK: 0-2
Stat: Atatürk Şehir Stadyumu
Hakemler: Berkay Erdemir, Kerem Ersoy, Barış Çiçeksoyu, Erdal Yılmaz
Yalova FK 77: Doğukan Özkan, Emir Can Yusuf, Seyid Ahmet Altın (Dk. 46 Abdurrahman Kuyucu), Berkan Güner, Arda Yavuz (Dk. 60 Efe Arıgün), Samet Güneş, Ömer Faruk Özdemir (Dk. 81 Mehmet Emir Danış), Ali Yeşilyurt (Dk. 70 Kaan Geçim), Halit Çokyaşar, Mustafa Özbay (Dk. 70 Alaattin Mumci), Yasin Öztekin
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ (Dk 46. Tayyip Talha Sanuç), N'Diaye, Bacuna, Abena (Dk. 46 Semih Güler), Sorescu (Dk. 73 Perez), Nizet, Enver Kulasın, Yusuf Karhan Kabadayı, Ogün Özçiçek (dk. 62 Ali Osman Kalın), Boateng (Dk. 78 Muhammed Akmelek)
Goller: Dk. 41 Boateng, Dk. 60 Sorescu
Sarı kartlar: Dk. 27 Arda Kızıldağ, Dk. 70 Bacuna, Dk. 88 Muhammet Akmelek (Gaziantep FK), Dk. 57 Arda Yavuz, Dk. 72 Yasin Öztekin, Dk. 83 Halit Çokyaşar (Yalova FK)