Galatasaraylı futbolcuya kötü haberi verdi: Bu takımda iki hafta duramaz
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın ıslıklanmasına dair konuşan Hasan Kabze, eleştirilerde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Bodo/Glimt’i konuk eden Galatasaray sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Ancak oyundan çıktığı sırada Barış Alper Yılmaz’ın ıslıklanması geceye damga vuran olaylardan biri oldu.

“BU TAKIMDA İKİ HAFTA DURAMAZ”

Barış Alper’e yönelik tepkiler üzerine konuşan Hasan Kabze, "Barış'a yönelik tepkiyi doğru bulmuyorum. 3-0 öndesin. Ancak Barış Alper herhangi bir maçta kötü oynadığında ilk tepki alacak isim, herkes bunu biliyor. Barış Alper, Galatasaray takımına çok önemli şeyler kazandırdı. Bir anda yabana atılması güzel değil. Bütün gözler onda. Şu anda işler kötü gittiğinde tepki verilecek başka bir oyuncu yok. Sezon başındaki siyah ekran, antrenmana çıkmaması bunlara sebep oldu. Takımın en önemli oyuncularından biri ama Okan hoca bunları çok iyi yöneten bir isim. Barış'a tekrar sahip çıkılmalı. Bir hata yaptı ama bu zaman kadar bir tek kalede oynamadı. Bu kadar özellikleri olan bir oyuncu. İşler yolunda giderken böyle tepki alıyorsa aksi durumda kötü giden bir takımda Barış, bu takımda iki hafta duramaz” sözlerini sarf etti.

PERFORMANSI

Galatasaray ile bu sezon 10 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 3 gol ve 4 asist kaydetti.

