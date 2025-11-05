Galatasaray'ın ilk 11'i açıklandı: Okan Buruk'tan müjde

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Ajax ile kozlarını paylaşacak. Amsterdam’da oynanacak olan dev mücadele saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşma TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak.

BENOIT BASTIEN DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı Fransız hakem Benoît Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurélien Berthomieu üstlenecek.

WILFRIED SINGO MÜJDESİ

Mücadelenin başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Wilfried Singo geri döndü.

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Klaassen, Regeer, Mokio, Godts, Gloukh, Weghorst.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Sallai, Osimhen.

Galatasaray'da Ajax'ı dize getirecek ismi açıkladı

YUNUS AKGÜN VE İLKAY GÜNDOĞAN YOK

Sarı-kırmızılılarda, İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmamıştı.