Galatasaray'da Ajax'ı dize getirecek ismi açıkladı

Yayınlanma:
Ajax- Galatasaray maçı öncesi konuşan Ryan Babel, sarı-kırmızılıların şansının daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Daha önce hem Ajax hem de Galatasaray formalarını giyen Ryan Babel, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında oynanacak olan mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

“GALATASARAY’IN KAZANMA ŞANSI ÇOK DAHA YÜKSEK”

Sarı-kırmızılıların favori olduğunu dile getiren Ryna Babel, "Galatasaray, Ajax'a göre daha tecrübeli bir takım. Bence bol gollü bir maç olabilir ama Galatasaray'ın kazanma şansı çok daha yüksek. Ajax hâlâ en iyi formunda değil, takım olarak zorlanıyorlar. Galatasaray'ın bu maçta hem taktik hem mental açıdan üstün olacağını düşünüyorum" dedi.

“İNANILMAZ BİR GELİŞİM GÖSTERDİ”

Son günlerin tartışmalı ismi Barış Alper Yılmaz için konuşan Ryan Babel, "Barış Alper Yılmaz yıllar içinde inanılmaz bir gelişim gösterdi. Galatasaray'da oynarken karar verme konusunda zorlandığı dönemleri hatırlıyorum. Ama bugün çok fazla tecrübe kazandı ve takımın kilit oyuncularından biri haline geldi” ifadelerini kullandı.

“TEK BAŞINA DİZE GETİREBİLİR”

Victor Osimhen’e vurgu yapan Ryan Babel, "Ajax'ın Osimhen'i durdurmakta zorlanacağını düşünüyorum. O gerçekten ölümcül bir forvet. Herhangi bir takımı tek başına dize getirebilir" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

