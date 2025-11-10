Galatasaray'ın golünün iptali doğru mu? Deniz Çoban açıkladı

Galatasaray, Kocaeli deplasmanında 1-0 yenildi. Sarı kırmızılı takım bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı. Fenerbahçe ise kendi sahasında Kayserispor'u 4-2 yenince aradaki puan farkı 1'e indi.

Kocaeli'deki maçta en çok tartışılan pozisyon Osimhen'in vuruşunda filelere giden topun gol olarak geçerli sayılmaması oldu.

Hakem VAR uyarısıyla oyunu durdurdu. Yapılan incelemenin ardından VAR monitörüne giderek pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay, gole vermedi.

Peki bu karar doğru mu, yanlış mı? Cevabı Deniz Çoban verdi.

"HAKEMİN İPTALİ DOĞRU"

Eski hakem Deniz Çoban, Fanatik'teki yazısında Çağdaş Altay'ın kararlarını şöyle değerlendirdi:

- Maç boyunca Çağdaş Altay basit faullerle oyunu kesmedi. Sarı kart uygulamaları genel olarak isabetliydi. Osimhen, Dijksteel ve Smolcic’e çıkan sarı kartlar doğruydu. 42. dakikada Osimhen için ikinci sarı kart beklentisi oluşsa da bu faul kartı gerektirecek düzeyde değildi.

- 45. dakikadaki Kocaelispor golü öncesi faul tartışmaları da gereksizdi. Hakem pozisyonu doğru yorumlandı.

- Maçın en kritik anı, Galatasaray’ın beraberlik golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği pozisyondu. VAR desteğiyle verilen bu karar teknik olarak doğruydu. Pozisyonda ofsaytta olan Galatasaraylı oyuncu hem savunmacıyı hem de kaleciyi fiziksel temasıyla etkiledi. Hakemin golü iptali, doğru bir uygulamaydı.