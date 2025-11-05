Galatasaray'ın çok gizli transferi sızdırıldı: Dünya çapında

Yayınlanma:
Galatasaray'ın ara transfer için yürüttüğü çok gizli çalışma sızdırıldı. Sarı kırmızılıların peşinde olduğu dünya çapındaki yıldız futbolcu belli oldu.

Galatasaray, Süper Lig'de liderliğini sürdürürken, Şampiyonlar Ligi'nde de turu hedefliyor. Sarı kırmızılılar, bir yandan da ocak ayındaki ara transfer için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetiminin "Çok gizli" sürdürdüğü transfer çalışması İtalyan basınına sızdırıldı.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Galatasaray’ın hedefindeki ismin Milanlı dünyaca ünlü stoper Strahinja Pavlovic olduğunu yazdı.

Haberde, sarı kırmızılıların 24 yaşındaki Sırp stoper için Milan ile temas kurduğu da yer aldı.

Milan, bu futbolcuyu geçen transfer sezonunda Salzburg'tan 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı. Gazetedeki haberde Milan'ın 20 milyon euronun üzerinde bir teklif gelmesi halinde değerlendirebileceği belirtildi.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Pavlovic, futbola Sırbistan'ın Partizan takımında başladı. Kısa sürede yıldızı parladı. Monaco, Cercle Brugge, Basel, Salzburg'ta oynadıktan sonra Milan'a transfer oldu.

1.94 boyundaki oyuncu Sırbistan Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu futbolcuyu çok istediği, başkan Dursun Özbek'in tüm imkanları seferber ettiği ileri sürüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

