Galatasaray Ajax karşısında: İşte ilk 11

Türkiye'nin Avrupa'da en fazla maç oynayan takımı olan ve Avrupa Fatihi olarak anılan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu gece Hollanda'da Ajax ile karşı karşıya gelecek.

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maçın başlama saati 23.00.

Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Temsilcimiz 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyetle 6 puanda. Ajax'ın ise 3 maçta puanı bulunmuyor.

İLKAY VE YUNUS YOK

Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün oynamayacak. Singo ise bu maçta görev yapabilecek.

Sinan Engin Ajax Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

Ajax'ta Chelsea'ye kaybedilen 5-1'lik maçta direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor, cezası nedeniyle forma giymeyecek.

AJAX-GALATASARAY İLK 11'LER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sahaya süreceği 11'i belirlediği öğrenildi.

Sarı kırmızılı takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Sane, Osimhen.

Ajax'ın muhtemel 11'i de şu şekilde:

Pasveer, Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Moro, Gloukh, Godts, Weghorst.