Galatasaray'ın "Çok gizli" transfer operasyonu: Hem de bedava

Yayınlanma:
Galatasaray, gelecek sezonunun transfer çalışmalarını "Çok gizli" bir şekilde sürdürürken, yapılan bir hamle İngiliz basınına sızdı. Sarı kırmızılıların Tottenhamlı Yves Bissouma'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Galatasaray, Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdürürken, gelecek sezon için de transfer çalışmalarına "Çok gizli" bir şekilde devam ediyor.

Ancak sarı kırmızılıların bir transfer hamlesi gizli kalmadı ve İngiliz basınına sızdı.

SunSport'un haberine göre Galatasaray, Tottenham'ın Malili orta saha oyuncusu Yves Bissouma'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

2024/11/07/hbgs.jpg29 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda Tottenham'ya olan sözleşmesinin sona erdiği belirtilirken, sarı kırmızılıların şimdiden temasa geçtikleri belirtildi.

Habere göre Galatasaray'ın Malili orta saha oyuncusuna 3 yıllık sözleşme teklif ettiği bildirildi.

Leroy Sane'yi Galatasaray yüzünden suçlamadıLeroy Sane'yi Galatasaray yüzünden suçlamadı

Bissouma'nın ise sakatlığı nedeniyle oynayamadığı, ilk hedefinin iyileşerek tekrar Tottenham forması giymek olduğu, kararını da sezon sonunda vermek istediği ileri sürüldü.

30 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Tottenham, futbolcuyu 2022 yaz transfer sezonunda Brighton'a 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Malili futbolcu daha önce ise Fransa'nın Lille takımında forma giymişti.

Orta sahada görev yapan ve savunma gücünün yüksekliği ile dikkat çeken futbolcu kulüp kariyerinde 279 resmi maçta 12 gol attı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

