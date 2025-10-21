Galatasaray'ın bu yaptığını başka takım yapamadı

Galatasaray, Türkiye'nin Avrupa'daki en başarılı takımı. Öyle ki; yaptıklarını başka hiçbir Türk takımı yapamadı.

Avrupa'da en çok oynayan Türk takımı olan Galatasaray, en çok maç kazanan ve kupa kaldıran tek Türk takımı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Norveç'in Bodo Glimt takımı ile karşılaşacak olan Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 331. maçına çıkacak ve kendisine ait rekoru bir adım daha ileriye taşıyacak.

Sarı kırmızılı takım bu maçların 117'sini kazandı, 124'ünü mağlup kapattı. 89 maç berabere sonuçlandı. Rakiplerine 453 gol atarken, 503 gol yedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 18. SEZONU

Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de en çok yer alan takım. Bu 18. sezonu. 10 kez elemeleri geçti, 7 kez de doğrudan katıldı.

Sarı kırmızılı ekip, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde 159 maça çıkan temsilcimiz Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 124 kez mücadele etti. 42 galibiyet, 39 beraberlik ve 78 yenilgi yaşadı. 166 gol attı, 268 gol yedi.

KENDİ SAHASINDA ASLAN

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 330 müsabakanın 163'üne kendi sahasında çıktı.

78 galibiyet, 50 beraberlik alırken, 35 kez de yenildi. Attığı 271 gole karşılık kalesinde 194 gol gördü.

UEFA organizasyonlarında iç sahada yaptığı son 20 müsabakanın 17'sinde yenilmedi.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y

Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53

UEFA Şampiyonlar Ligi 124 30 31 63 124 215

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38

Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55

UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 104 40 36 28 168 141

UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1

Toplam 330 117 89 124 453 503