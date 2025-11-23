Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi için hakem açıklaması

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi için hakem açıklaması
Yayınlanma:
Galatasaray'dan Gençlerbirliği maçı sonrası Fenerbahçe derbisiyle ilgili hakem açıklaması geldi.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 3-2 yendiği maçtan sonra hakemlerle ilgili açıklama geldi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, müsabakalarda VAR'a atanan hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Galatasaray geriden gelip kazandı: Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadıGalatasaray geriden gelip kazandı: Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı

Kavukcu, ortamı germek istemediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman hakkımızı korumak için konuşuyoruz. Taraftarımız bundan emin olsun. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Hakemler hata yapabilir ama VAR yapamaz' demişti. Bunun için İbrahim Başkana sonsuz güvenim var. Bu konuyla ilgili gerekli incelemeler yapılmalı. Sallai'nin pozisyonunda çocuğun ayağı kırılabilirdi. O pozisyon sonrasında aynı hakem daha önce farklı statta aynı pozisyona farklı karar vermiştir. Bu konuyla ilgili gerekli adımların atılması lazım. Biz, ortamı germek istemiyoruz. VAR'ın da olaylara farklı şekilde bakması lazım. Maç içinde ortam geriliyor."

"FENERBAHÇE MAÇI İÇİN DOĞRU HAKEM"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ettiklerini belirten Kavukcu, şöyle devam etti:

2024/11/07/hbgs.jpg"Şampiyonlar Ligi'nde de hakemler buraya geliyor. O maçların sonunda konuşmadık. Bir gün onları tartışmadık. Ben, Türk hakemlerine güveniyorum. Bu ortamda bunları konuşmak istemiyorum. VAR'a atanan hakemlerin daha dikkatli olması, Fenerbahçe maçı için de doğru hakemlerin seçilmesi gerekiyor. Emek harcıyoruz. İbrahim Başkanın 'Hakemler hata yapabilir ama VAR hakemi hata yapamaz.' cümlesine dikkat çekmek istiyorum."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Spor
Galatasaray Singo'nun MR sonucunu açıkladı
Galatasaray Singo'nun MR sonucunu açıkladı
Beşiktaş'tan taraftarına önemli duyuru
Beşiktaş'tan taraftarına önemli duyuru
Galatasaray'da Singo depremi: Son durumu belli oldu
Galatasaray'da Singo depremi: Son durumu belli oldu