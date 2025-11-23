Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi için hakem açıklaması

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 3-2 yendiği maçtan sonra hakemlerle ilgili açıklama geldi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, müsabakalarda VAR'a atanan hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Galatasaray geriden gelip kazandı: Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı

Kavukcu, ortamı germek istemediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman hakkımızı korumak için konuşuyoruz. Taraftarımız bundan emin olsun. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Hakemler hata yapabilir ama VAR yapamaz' demişti. Bunun için İbrahim Başkana sonsuz güvenim var. Bu konuyla ilgili gerekli incelemeler yapılmalı. Sallai'nin pozisyonunda çocuğun ayağı kırılabilirdi. O pozisyon sonrasında aynı hakem daha önce farklı statta aynı pozisyona farklı karar vermiştir. Bu konuyla ilgili gerekli adımların atılması lazım. Biz, ortamı germek istemiyoruz. VAR'ın da olaylara farklı şekilde bakması lazım. Maç içinde ortam geriliyor."

"FENERBAHÇE MAÇI İÇİN DOĞRU HAKEM"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ettiklerini belirten Kavukcu, şöyle devam etti:

"Şampiyonlar Ligi'nde de hakemler buraya geliyor. O maçların sonunda konuşmadık. Bir gün onları tartışmadık. Ben, Türk hakemlerine güveniyorum. Bu ortamda bunları konuşmak istemiyorum. VAR'a atanan hakemlerin daha dikkatli olması, Fenerbahçe maçı için de doğru hakemlerin seçilmesi gerekiyor. Emek harcıyoruz. İbrahim Başkanın 'Hakemler hata yapabilir ama VAR hakemi hata yapamaz.' cümlesine dikkat çekmek istiyorum."