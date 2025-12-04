Galatasaray'dan derbi suç duyurusu: Taciz, teşhircilik

Galatasaray'dan derbi suç duyurusu: Taciz, teşhircilik
Yayınlanma:
Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor. 1-1 biten maçtan 3 gün sonra Galatasaray yönetimi suç duyurunda bulunma kararı aldı: Konu taciz ve teşhircilik.

Galatasaray, Fenerbahçe’nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran hakkında taciz ve teşhircilik iddiasıyla Anadolu Adliyesi’ne suç ihbarında bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Kadıköy’de oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından gündem sarsıcı bir gelişmeyle çalkalanıyor. Sarı - kırmızılı kulüp, derbinin son dakikalarında gol atan Jhon Duran’ın sevinci sırasında yaptığı hareket nedeniyle hukuki yollara başvurdu.

2024/11/07/hbgs.jpg

90+5'TE GOL GELDİ: GALATASARAY YIKILDI

90+5. dakikada Fenerbahçe’ye beraberliği getiren golü atan Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran, sevinci sırasında yaptığı hareketle gündeme oturmuştu. Bu hareket, Galatasaray cephesinde büyük tepki topladı.

Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktıGalatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı

Derbi sonrası yaşanan olaylar ve açıklamalar nedeniyle her iki kulüpten bazı isimler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti. Ancak Jhon Duran’ın gol sevinciyle ilgili PFDK tarafından herhangi bir sevk kararı alınmamıştı.

Galatasaray'dan derbi itirazı: TFF jet başvuruGalatasaray'dan derbi itirazı: TFF jet başvuru

KONU YARGIYA TAŞINDI

PFDK’nın kararının ardından Galatasaray Kulübü, konuyu yargıya taşıdı. Sarı - Kırmızılılar, Anadolu Adliyesi’ne başvurarak Jhon Duran hakkında “taciz ve teşhircilik” iddiasıyla suç ihbarında bulundu.

2025/12/02/jhon-duran-dan-skandal-hareket.jpg
John Duran'ın gol sevinci

Derbide 90+5'te Sarı Lacivertlilerin golünü kaydeden Fenerbahçeli Jhon Duran’ın gol sevincinde yaptığı davranış, sosyal medyada gündem oldu ve Galatasaray cephesini harekete geçirdi.

