Galatasaray'dan derbi suç duyurusu: Taciz, teşhircilik

Galatasaray, Fenerbahçe’nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran hakkında taciz ve teşhircilik iddiasıyla Anadolu Adliyesi’ne suç ihbarında bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Kadıköy’de oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından gündem sarsıcı bir gelişmeyle çalkalanıyor. Sarı - kırmızılı kulüp, derbinin son dakikalarında gol atan Jhon Duran’ın sevinci sırasında yaptığı hareket nedeniyle hukuki yollara başvurdu.

90+5'TE GOL GELDİ: GALATASARAY YIKILDI

90+5. dakikada Fenerbahçe’ye beraberliği getiren golü atan Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran, sevinci sırasında yaptığı hareketle gündeme oturmuştu. Bu hareket, Galatasaray cephesinde büyük tepki topladı.

Derbi sonrası yaşanan olaylar ve açıklamalar nedeniyle her iki kulüpten bazı isimler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti. Ancak Jhon Duran’ın gol sevinciyle ilgili PFDK tarafından herhangi bir sevk kararı alınmamıştı.

KONU YARGIYA TAŞINDI

PFDK’nın kararının ardından Galatasaray Kulübü, konuyu yargıya taşıdı. Sarı - Kırmızılılar, Anadolu Adliyesi’ne başvurarak Jhon Duran hakkında “taciz ve teşhircilik” iddiasıyla suç ihbarında bulundu.

John Duran'ın gol sevinci

Derbide 90+5'te Sarı Lacivertlilerin golünü kaydeden Fenerbahçeli Jhon Duran’ın gol sevincinde yaptığı davranış, sosyal medyada gündem oldu ve Galatasaray cephesini harekete geçirdi.