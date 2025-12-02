Galatasaray'dan derbi itirazı: TFF jet başvuru

Galatasaray'dan derbi itirazı: TFF jet başvuru
Fenerbahçe Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor. 1-1 biten dev maçın ardından Galatasaray'ın TFF'ye itirazda bulunacağı ortaya çıktı. Sarı Kırmızılılar jet başvuru yapacak. İşte detaylar...

Kadıköy’deki dev derbinin ardından Jhon Duran’ın gol sevinci Sarı Kırmızılı camiada büyük tartışma yarattı. Galatasaray yönetimi, olayla ilgili resmi girişim başlatıyor.

Süper Lig’in en kritik karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Ancak maçın ardından saha içindeki bir hareket, Galatasaray cephesinde derbinin önüne geçti.

Fenerbahçe'nin golünden önce olanı açıkladı: Savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum

Fenerbahçeli Jhon Duran’ın gol sevincinde yaptığı davranış, sosyal medyada gündem oldu ve Galatasaray cephesini harekete geçirdi.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

Beraberlik golünü atan Jhon Duran, reklam panolarının üzerine çıkarak tartışmalı bir hareket sergiledi. Bu görüntü, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve özellikle Sarı - Kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti. Tepkiler üzerine Galatasaray yönetimi de harekete geçti.

Jhon Duran gol sonrası böyle sevindi

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sarı Kırmızılı taraftarlar, Duran’ın bu davranışını “saygısızlık” olarak nitelendirdi. Binlerce yorum yapılan paylaşım, derbinin skorundan daha fazla konuşuldu.

GALATASARAY'DAN JET BAŞVURU

Eski Açık’tan Can Bedel’in aktardığına göre Galatasaray yönetimi, olayla ilgili inceleme başlattı. Kulüp, Jhon Duran’ın hareketini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) şikayet etmeye hazırlanıyor. Galatasaray yönetiminin bugün jet başvuru yapması bekleniyor.

