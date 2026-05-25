Galatasaray'dan ayrılır ayrılmaz yeni takımı açıklandı

Galatasaray, alt yapısından yetişen kaleci Batuhan Şen'le yollarını ayırdı.

27 yaşındaki kaleci, Galatasaray'ın alt yapısından sonra A takımına alındı.

Sonra da sırasıyla Hekimoğlu Trabzon, Menemenspor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Kocaelispor takımlarında kiralık olarak forma giydi.

FATİH KARAGÜMRÜK AÇIKLADI

Galatasaray, bu kez oyuncuyla yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından Fatih Karagümrük, Batuhan Şen'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Galatasaray altyapısından yetişen ve geride bıraktığımız sezon Galatasaray'da oynayan kaleci Batuhan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2022-23 sezonunda da formamızı giyen deneyimli file bekçisi Kocaelispor ve Gaziantep FK'da da görev yaptı.

Alt yaş kategorilerde milli formayı da terleten Batuhan Şen'e ailemize yeniden hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz."