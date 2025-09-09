Galatasaray'da Vedat Muriç formülü

Victor Osimhen’in Nijerya-Uganda maçında yaşadığı sakatlık ve Mauro Icardi’nin henüz tam kapasiteyle sahaya çıkamaması, sarı-kırmızılıları yeni bir santrfor arayışına itti.

Avrupa kulüpleriyle yakın ilişkileriyle bilinen menajer Tahsin Koca, Radyospor’da yaptığı açıklamada Galatasaray’ın La Liga ekibi Mallorca’da forma giyen Kosovalı golcü Vedat Muriç ile ilgilendiğini duyurdu. Koca, "Galatasaray, Süper Lig’i iyi tanıyan bir santrfor alabilir. Vedat Muriqi’yi kiralık ve satın alma opsiyonuyla istiyorlar. Bu operasyon akla yatkın ve gerçekleşebilir. Mallorca’nın kadrosunda zaten dört santrfor var" ifadelerini kullandı.

ALTERNATİFLER MASADA

Koca’nın açıklamalarına göre, Juventus’un sakatlığı süren Milik’i Galatasaray’a önerdiği ancak yönetimin bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Udinese forması giyen İngiliz pasaportlu Keinan da önerilen isimler arasında yer aldı. Ayrıca geçen sezon Trabzonspor’da kiralık olarak oynayan Braga’nın oyuncusu Simon Banza’nın da alternatif olarak değerlendirildiği belirtildi.

MURİÇ'İN PERFORMANSI

Bu sezon Mallorca formasıyla iki maçta görev alan Vedat Muriç, bir gol kaydetti. Süper Lig geçmişiyle tanınan Kosovalı oyuncu, daha önce Fenerbahçe forması da giymişti ve Türkiye’ye adaptasyon sorunu yaşamayacağı düşünülüyor.

Galatasaray cephesinden resmi bir açıklama gelmese de, Osimhen’in sakatlığı ve Icardi’nin fiziksel durumu göz önüne alındığında, hücum hattına takviye yapılması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.