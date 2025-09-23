Galatasaray'da Uğurcan Çakır sürprizi

RAMS Park'ta oynanan mücadelede tecrübeli eldiven, performansıyla hem tribünlerden hem rakip teknik ekipten övgü aldı.

Karşılaşmanın 80. dakikasında Umut Nayir'in golüne engel olamayan Uğurcan, skorun 3-1'e gelmesinin ardından adeta devleşti. Özellikle son bölümde yaptığı kritik kurtarışlarla Galatasaray'ın skor avantajını korumasını sağladı ve maçın zora girmesinin önüne geçti. Uğurcan'ın sürpriz kurtarışları Sarı Kırmızılı taraftarları da mutlu etti.

RECEP UÇAR'DAN ÖVGÜ

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maç sonrası yaptığı açıklamada Uğurcan Çakır'ın performansına dikkat çekerek, “Umut Nayir ile golü bulduk ve 3-1 yaptık. Sonrasında Uğurcan Çakır, Galatasaray'ı ayakta tuttu. Bir gol daha bulsak, Galatasaray adına daha zor olabilirdi. Bizim adımıza farklı olabilirdi.” ifadelerini kullandı.

4 KURTARIŞ

Milli kaleci, mücadeleyi toplam 4 kurtarışla tamamladı. Özellikle refleksleri ve pozisyon bilgisiyle dikkat çeken Uğurcan, Galatasaray kariyerine sağlam bir başlangıç yaparak teknik heyetin güvenini pekiştirdi.

UMUT VERDİ

Galatasaray taraftarının büyük beklentiyle karşıladığı Uğurcan Çakır, ilk iç saha maçında verdiği mesajla sezonun geri kalanı için umut verdi. Sarı-kırmızılı ekipte kaleyi devralan Çakır'ın, hem Süper Lig hem Avrupa arenasında takımının en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.