Kariyeri biten Arda Kardeşler'in savunması ortaya çıktı: İşte oyunu durdurma nedeni

Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK maçında verdiği kararla gündem olan hakem Arda Kardeşler'in bileti kesildi.

TESİSLERE GİDEREK MHK BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Riva'ya çağırdığı Arda Kardeşler, dün tesislere gitti ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile görüşme gerçekleştirdi.

Lamine Yamal üst üste iki kez başardı: Tarihe geçti

ARDA KARDEŞLER'İN SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan görüşmede Arda Kardeşler'in yaptığı savunma da ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Kardeşler, daha önce düdük çaldığı için oyunu durdurduğunu belirtti ve hatasını kabul etti.

Yapılan görüşme sonrası MHK Başkanı Gündoğdu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yanına gitti.

Bu görüşmede Kardeşler yer almadı.

GÜNDOĞDU SAVUNMAYI İLETTİ

Ferhat Gündoğdu, görüşmede Arda Kardeşler'in savunmasını Hacıosmanoğlu'na iletti ve hakemin hatasını kabul ettiğini aktardı.

ARDA KARDEŞLER DEFTERİ KAPANDI

Bu mazereti geçerli bulmayan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bundan sonra Arda Kardeşler ile çalışamayız" ifadesini kullandı.

HAKEMLİK KARİYERİ SONA ERDİ

Ferhat Gündoğdu, daha sonra Arda Kardeşler ile bir kez daha bir araya gelerek Hacıosmanoğlu’nun kararını aktardı.

Böylelikle FIFA kokartına sahip hakem Arda Kardeşler’in hakemlik kariyeri sona ermiş oldu. 37 yaşındaki Kardeşler'e isme artık görev verilmeyecek.