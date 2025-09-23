Kariyeri biten Arda Kardeşler'in savunması ortaya çıktı: İşte oyunu durdurma nedeni

Kariyeri biten Arda Kardeşler'in savunması ortaya çıktı: İşte oyunu durdurma nedeni
Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki kararı sonrası hakem Arda Kardeşler'in defterini kapattı. Kardeşler'in MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya yaptığı savunma da ortaya çıktı.

Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK maçında verdiği kararla gündem olan hakem Arda Kardeşler'in bileti kesildi.

TESİSLERE GİDEREK MHK BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Riva'ya çağırdığı Arda Kardeşler, dün tesislere gitti ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile görüşme gerçekleştirdi.

Lamine Yamal üst üste iki kez başardı: Tarihe geçtiLamine Yamal üst üste iki kez başardı: Tarihe geçti

ARDA KARDEŞLER'İN SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan görüşmede Arda Kardeşler'in yaptığı savunma da ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Kardeşler, daha önce düdük çaldığı için oyunu durdurduğunu belirtti ve hatasını kabul etti.

Yapılan görüşme sonrası MHK Başkanı Gündoğdu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yanına gitti.

Bu görüşmede Kardeşler yer almadı.

GÜNDOĞDU SAVUNMAYI İLETTİ

Ferhat Gündoğdu, görüşmede Arda Kardeşler'in savunmasını Hacıosmanoğlu'na iletti ve hakemin hatasını kabul ettiğini aktardı.

ARDA KARDEŞLER DEFTERİ KAPANDI

Bu mazereti geçerli bulmayan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bundan sonra Arda Kardeşler ile çalışamayız" ifadesini kullandı.

HAKEMLİK KARİYERİ SONA ERDİ

Ferhat Gündoğdu, daha sonra Arda Kardeşler ile bir kez daha bir araya gelerek Hacıosmanoğlu’nun kararını aktardı.

Böylelikle FIFA kokartına sahip hakem Arda Kardeşler’in hakemlik kariyeri sona ermiş oldu. 37 yaşındaki Kardeşler'e isme artık görev verilmeyecek.

Kaynak:Milliyet

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Spor
Ballon d’Or'u kazanan futbolcu belli oldu
Ballon d’Or'u kazanan futbolcu belli oldu
Fenerbahçe'nin yıldızı Dubai'ye gidiyor
Fenerbahçe'nin yıldızı Dubai'ye gidiyor