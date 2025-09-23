Fenerbahçe'nin yıldızı Dubai'ye gidiyor

EuroLeague'de mücadele eden Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın yeni durağı netleşiyor.

Yunan gazeteci Sotiris Vetakis'in aktardığı bilgilere göre, 33 yaşındaki tecrübeli pivot, EuroLeague'e bu sezon katılan Dubai Basketball ile anlaşma aşamasına geldi.

Sertaç Şanlı, 2024 - 2025 sezonunda Fenerbahçe Beko formasıyla EuroLeague'de 33 karşılaşmada görev aldı. 2.12 metre boyundaki oyuncu, maç başına 5.5 sayı ve 2.4 ribaunt ortalamalarıyla takımına katkı sağladı. Sarı Lacivertli ekipteki performansı, özellikle savunmadaki direnci ve tecrübesiyle dikkat çekti.

MİLLİ TAKIMIN GÖZDESİ

Şanlı, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 kadrosunda da yer aldı. Turnuvada gösterdiği performansla Türkiye'nin gümüş madalya kazanmasında önemli rol oynayan pivot, uluslararası arenada da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Basketbol kariyerinde önemli kilometre taşlarına imza atan Sertaç Şanlı, 2021 yılında Anadolu Efes ile EuroLeague şampiyonluğu yaşamıştı. Ardından Avrupa'nın dev kulüplerinden Barcelona'nın formasını giyen Şanlı, son olarak Fenerbahçe Beko'da mücadele etti.

Sertaç'ın önümüzdeki günlerde imzayı atması bekleniyor

EuroLeague'in yeni temsilcisi Dubai Basketball, kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir adım atıyor. Sertaç Şanlı'nın tecrübesi ve liderlik özellikleri, kulübün Avrupa arenasındaki ilk sezonunda büyük önem taşıması bekleniyor. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

