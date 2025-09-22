Lamine Yamal üst üste iki kez başardı: Tarihe geçti

Lamine Yamal üst üste iki kez başardı: Tarihe geçti
Yayınlanma:
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy’nin sahibi oldu ve bunu üst üste iki kez başardı.

France Football'un verdiği Ballon d'Or ödülleri sahiplerini buluyor.

KOPA TROPHY LAMINE YAMAL'IN

Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülünün sahibi Barcelona'da forma giyen Lamine Yamal oldu.

Okan Buruk'tan puan farkı açıklamasıOkan Buruk'tan puan farkı açıklaması

TARİHE GEÇTİ

Yamal, ödülü üst üste iki kez kazanan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Barcelona’nın genç futbolcuları, son 5 yılda verilen Kopa Trophy’nin 4’ünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Daha önce bu prestijli ödülü Pedri ve Gavi de kazanmıştı.

YAMAL SEZON İSTATİSTİĞİ

Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, 2025-2026 sezonuna etkili bir başlangıç yaptı.

LaLiga’da şu ana kadar 3 maça ilk 11’de çıkan 17 yaşındaki futbolcu, 270 dakika sahada kaldı.

Genç yetenek, bu süreçte 2 gol atıp 2 asist üreterek takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.

13 şut denemesinde bulunan Yamal, henüz sarı ya da kırmızı kart görmedi.

Barcelona altyapısının son yıllardaki en parlak isimlerinden biri olan genç oyuncu, performansıyla hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin büyük beğenisini topluyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Spor
Yunus Akgün'den Şampiyonlar Ligi açıklaması
Yunus Akgün'den Şampiyonlar Ligi açıklaması
Galatasaray'ın büyük handikapını açıkladı
Galatasaray'ın büyük handikapını açıkladı
Galatasaray Konyaspor'u da yendi: 6'da 6 yaptı
Galatasaray Konyaspor'u da yendi: 6'da 6 yaptı