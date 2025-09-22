Lamine Yamal üst üste iki kez başardı: Tarihe geçti

France Football'un verdiği Ballon d'Or ödülleri sahiplerini buluyor.

KOPA TROPHY LAMINE YAMAL'IN

Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülünün sahibi Barcelona'da forma giyen Lamine Yamal oldu.

Okan Buruk'tan puan farkı açıklaması

TARİHE GEÇTİ

Yamal, ödülü üst üste iki kez kazanan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Barcelona’nın genç futbolcuları, son 5 yılda verilen Kopa Trophy’nin 4’ünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Daha önce bu prestijli ödülü Pedri ve Gavi de kazanmıştı.

YAMAL SEZON İSTATİSTİĞİ

Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, 2025-2026 sezonuna etkili bir başlangıç yaptı.

LaLiga’da şu ana kadar 3 maça ilk 11’de çıkan 17 yaşındaki futbolcu, 270 dakika sahada kaldı.

Genç yetenek, bu süreçte 2 gol atıp 2 asist üreterek takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.

13 şut denemesinde bulunan Yamal, henüz sarı ya da kırmızı kart görmedi.

Barcelona altyapısının son yıllardaki en parlak isimlerinden biri olan genç oyuncu, performansıyla hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin büyük beğenisini topluyor.