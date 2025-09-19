Galatasaray'da tören yapıldı: 5 imza birden atıldı

Galatasaray'da tören yapıldı: 5 imza birden atıldı
Yayınlanma:
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda Martyna Lukasik, Myriam Sylla, Kaja Grobelna, Alexandra Frantti ve Eline Timmerman için imza töreni düzenlendi.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosuna dahil olan yeni oyuncular için imza tören düzenlendi.

5 İMZA BİRDEN

RAMS Park'ta gerçekleştirilen törene, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, yönetim kurulu üyesi Timur Kuban, kadın voleybol takımının menajeri Neşve Büyükbayram, yeni transferler Martyna Lukasik, Myriam Sylla, Kaja Grobelna ve Alexandra Frantti ile sözleşmesi yenilenen Eline Timmerman katıldı.

"4. SENEMİZDE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Cibara, yeni sezon hazırlıklarında sona geldiklerini belirterek, "Tesislerimiz ve hocalarımızla yeni sezona büyük hedeflerle geliyoruz. 2022 senesinde seçildikten sonra voleybolla ilgili planlarımız vardı. Bu plan doğrultusunda 5 veya 6. senede şampiyon olmak için hazırlıklarımızı yapıyorduk. Tüzük değişikliği nedeniyle görev süremiz 2 seneye indi. Bu yüzden 4. senemizde bu sözümüzü yerine getirmek istiyoruz. Geçen sene yarı finalde kaçırdığımız bir Avrupa şampiyonluğu var. Yeni gelecek yönetime şampiyon bir takım bırakmak istiyoruz." diye konuştu.

CEV KUPASI'NDA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Yönetim olarak seçildikten sonra altyapıda değişiklik yaptıklarını dile getiren Cibara, "Altyapının dışında tesislerimize de yatırım yaptık. Taç Spor'u da Galatasaray'a oyuncu yetiştirecek seviyeye getirdik. Bu sene çok önemli yabancı yıldızları transfer ettik. CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. CEV Şampiyonlar Ligi'ne de katılmak istiyoruz. Mali anlamda da bütçemizi artırdık. Bunu taraftarımız çok istiyordu. Onların da Burhan Felek'i doldurmasını istiyoruz." dedi.

"İLKİN ÇOK İYİ BİR GALATASARAYLI"

Mehmet Cibara, milli oyuncu İlkin Aydın'ın 2026 yılının mayıs ayında sözleşmesinin biteceğini belirterek, "Ocak ayında tekrar oturup konuşacağız. İlkin, çok iyi bir Galatasaraylı. Kendisi kalmak istiyorsa onunla anlaşırız. Zaten yaptığımız görüşmelerde menajeriyle birlikte bize son derece anlayışlı davranıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

