Galatasaray'da son dakika Osimhen gelişmesi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile oynayacağı zorlu deplasman öncesi önemli bir eksikle karşı karşıya.

Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen, son antrenmana katılmadı ve sağlık durumu belirsizliğini koruyor.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Nijerya Milli Takımı’ndan sakat dönen Osimhen, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde bireysel programla çalışmalarını sürdürdü. Ayak bileğindeki ağrılar nedeniyle takımla birlikte sahaya çıkamayan 26 yaşındaki santrforun Frankfurt maçında forma giyip giyemeyeceği, maç saatinde netleşecek.

Kulüp sağlık heyeti, oyuncunun durumu hakkında son değerlendirmeyi yapacak ve Almanya kafilesine dahil edilip edilmeyeceğine karar verecek. Teknik direktör Okan Buruk’un kadro planlaması da Osimhen’in durumuna göre şekillenecek.

İĞNE İLE SAHAYA ÇIKABİLİR

Kulüpten gelen bilgilere göre, Osimhen’in iğneyle sahaya çıkma ihtimali değerlendiriliyor. Ancak bu seçeneğin riskli görülmesi halinde yıldız golcünün yedek kalması ya da tamamen kadro dışında bırakılması da söz konusu.