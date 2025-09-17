Galatasaray'da son dakika Osimhen gelişmesi

Galatasaray'da son dakika Osimhen gelişmesi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Frankfurt maçı öncesi Galatasaray'da Osimhen gelişmesi dikkat çekti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile oynayacağı zorlu deplasman öncesi önemli bir eksikle karşı karşıya.
Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen, son antrenmana katılmadı ve sağlık durumu belirsizliğini koruyor.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Nijerya Milli Takımı’ndan sakat dönen Osimhen, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde bireysel programla çalışmalarını sürdürdü. Ayak bileğindeki ağrılar nedeniyle takımla birlikte sahaya çıkamayan 26 yaşındaki santrforun Frankfurt maçında forma giyip giyemeyeceği, maç saatinde netleşecek.

gsidman.jpeg
Osimhen idmana çıkmadı

Kulüp sağlık heyeti, oyuncunun durumu hakkında son değerlendirmeyi yapacak ve Almanya kafilesine dahil edilip edilmeyeceğine karar verecek. Teknik direktör Okan Buruk’un kadro planlaması da Osimhen’in durumuna göre şekillenecek.

İĞNE İLE SAHAYA ÇIKABİLİR

Kulüpten gelen bilgilere göre, Osimhen’in iğneyle sahaya çıkma ihtimali değerlendiriliyor. Ancak bu seçeneğin riskli görülmesi halinde yıldız golcünün yedek kalması ya da tamamen kadro dışında bırakılması da söz konusu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Spor
Beşiktaş'ta şaşırtan veda: 12 yıl sonra yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta şaşırtan veda: 12 yıl sonra yollar ayrıldı
Sadettin Saran'dan sürpriz karar: Beklenen olmadı
Sadettin Saran'dan sürpriz karar: Beklenen olmadı