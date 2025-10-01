Galatasaray'da şaşırtan yüzde

Yayınlanma:
Liverpool zaferi sonrası Galatasaray'ın yakaladığı başarı yüzdesi Sarı Kırmızılı takımın tarihine geçti.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde adeta durdurulamaz bir form grafiği çiziyor.
Sarı - Kırmızılı ekip, son 25 resmi karşılaşmada 23 galibiyet alarak yüzde 92’lik etkileyici bir başarı oranına ulaştı.

Bu süreçte yalnızca iki kez mağlup olan Galatasaray, bu yenilgileri Beşiktaş ve Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt karşısında yaşadı. Geriye kalan tüm maçlarda sahadan zaferle ayrılan Aslan, hem Süper Lig’de hem Avrupa arenasında rakiplerine gözdağı vermeye devam ediyor.

İSTANBUL'DA UNUTULMAZ GECE

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grubun favorisi olarak gösterilen Liverpool’u İstanbul’da mağlup eden Galatasaray, taraftarına unutulmaz bir gece yaşattı. Osimhen’in penaltı golüyle gelen 1-0’lık galibiyet, hem puan tablosuna hem de kulübün tarihine altın harflerle yazıldı.

galatasaray.jpg
Galatasaray Liverpool karşısında tarihi bir zafere imza attı

OKAN BURUK AVRUPA'NIN GÜNDEMİNDE

Teknik direktör Okan Buruk’un liderliğinde takımın oyun disiplini, mücadele gücü ve taktiksel başarısı, Galatasaray’ı Avrupa’nın en formda ekiplerinden biri haline getirdi. Taraftarlar ise bu performansı “bayram havası” olarak nitelendirdi. Avrupa basını da Okan Buruk'tan övgü dolu sözlerle bahsetti.

SÜPER LİG'DE KAYIPSIZ

Galatasaray, hem iç sahada hem deplasmanda sergilediği istikrarlı futboluyla Şampiyonlar Ligi’nde üst turlara göz kırparken, Süper Lig’de de şampiyonluk yarışının en güçlü adayı konumunda.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

