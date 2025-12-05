Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Ismail Jakobs’tan kötü haber aldı. Yapılan kontrollerde Senegalli futbolcunun adalesinde yırtık tespit edildi ve oyuncunun en az iki hafta forma giyemeyeceği açıklandı.

3 MAÇI KESİN KAÇIRACAK

Jakobs, Samsunspor mücadelesiyle birlikte Monaco ve Antalyaspor karşılaşmalarında da takımdaki yerini alamayacak. Bu süreçte Galatasaray’ın savunma hattında önemli bir eksik yaşanacak.

Teknik direktör Okan Buruk, Jakobs’un yokluğunda ligde Kazımcan Karataş’a yeniden forma verecek. Ancak Kazımcan’ın UEFA listesinde yer almaması nedeniyle Monaco maçında farklı bir alternatif üzerinde duruluyor.

JAKOBS DEPREMİ

Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da Jakobs'un sakatlık haberi Samsunspor maçı öncesi deprem etkisi yarattı. Hem ligde hem Avrupa’da yoğun fikstürle mücadele ederken Sarı Kırmızılılarda Jakobs’un sakatlığı teknik ekibin planlarını zorlaştırdı.