Galatasaray'da sakatlık: Fenerbahçe derbisinde oynamayacak

Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Ismail Jakobs sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Süper Lig’in 14. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe’ye konuk olacak Galatasaray’da derbi hazırlıkları başladı. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek mücadelede öncesi sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

DERBİDE YOK

Son olarak Union SG’ye karşı oynanan maçta forma giyen ve oyundan çıkmak zorunda kalan Ismail Jakobs’un durumu belli oldu. Ali Naci Küçük’ün haberine göre; 26 yaşındaki sol bek, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

KAZIMCAN KARARTAŞ OYNAYACAK

Eren Elmalı’nın da bahis oynadığı gerekçesiyle aldığı men cezası kesinleşirken derbide Kazımcan Karataş’ın forma giymesi bekleniyor. Bu sezon ilk kez Gençlerbirliği maçında forma giyen Kazımcan Karataş, performansıyla beğeni toplamıştı.

ARADA 1 PUAN FARK VAR

Ligde 32 puanı bulunan Galatasaray, liderliğini sürdürüyor. 31 puandaki Fenerbahçe ise 2. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

